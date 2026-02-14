Continúa cortada la BI-2405 en Mendexa por la caída de un árbol que ha arrancado cableado eléctrico

BILBAO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera BI-2405 continuaba a las doce menos cuarto del mediodía cortada en ambos sentidos por la caída un árbol que ha arrancado cableado eléctrico, que ha caído sobre la calzada en el término municipal de Mendexa en Bizkaia.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, la carretera está cortada desde las 9.20 horas en ambos sentidos, como consecuencia del siniestro.

El Departamento de Seguridad está recomendando precaución a los conductores porque se han producido algunos desprendimientos y caída de algunas ramas y árboles en algunas carreteras secundarias como consecuencia del temporal, si bien no están conllevando grandes incidencias en el tráfico, salvo la citada en Mendexa.