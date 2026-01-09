Contra el Cáncer en Gipuzkoa abre un grupo de terapia para dejar de fumar destinado a pacientes oncológicos

Contra el Cáncer en Gipuzkoa abre un grupo de terapia para dejar de fumar dirigido a pacientes oncológicos - CONTRA EL CÁNCER EN GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Contra el Cáncer en Gipuzkoa ha comenzado el año con la creación de un grupo de terapia para que pacientes oncológicos puedan dejar de fumar. Esta iniciativa, organizada por el área de prevención de la asociación guipuzcoana, será llevada a cabo por una psicóloga experta en tabaquismo.

Esta terapia gratuita cuenta con una tasa de éxito del 60%. El taller será grupal y presencial en la sede que Contra el Cáncer en Gipuzkoa tiene en San Sebastián, en el barrio de Riberas de Loiolay constará de ocho sesiones en total.

Según ha explicado la asociación en un comunicado, la inscripción al taller no confirma plaza en la terapia ya que, con la intención de personalizar lo máximo posible la atención, se realizará una entrevista previa para valorar la mejor manera para dejar de fumar.

Maider Sierra, psicóloga de prevención de Contra el Cáncer en Gipuzkoa, ha señalado que "dejar de fumar en una persona con cáncer mejora la eficacia del tratamiento, reduce complicaciones, disminuye el riesgo de recaída y aumenta la supervivencia y la calidad de vida, incluso después del diagnóstico".

"Por eso, queremos poner el foco de atención en las personas que están viviendo o han vivido recientemente un proceso oncológico para que puedan dejar de fumar", ha añadido.