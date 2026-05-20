Convocada la cuarta edición del concurso de microcortos Eusko Label del Festival de San Sebastián y Gobierno Vasco

Archivo - Convocada la cuarta edición del concurso de microcortos Eusko Label - SSIFF - Archivo

SAN SEBASTIÁN 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Gobierno Vasco, a través de la empresa pública Hazi, han convocado la cuarta edición del concurso de microcortos Eusko Label, cuyo objetivo es "divulgar y apoyar el producto de proximidad". El plazo para la inscripción de trabajos finaliza el 16 de junio.

En un comunicado, desde el Zinemaldia han señalado que este concurso persigue "divulgar el producto de proximidad del País Vasco a través del cine, así como potenciar y dar a conocer todo lo relativo a la sostenibilidad en nuestro mundo agrario, ganadero y pesquero".

El plazo para inscribir los cortometrajes permanecerá abierto hasta el 16 de junio en la web del Festival. Los trabajos tendrán una duración máxima de tres minutos y estarán realizados con un teléfono móvil.

La temática de los filmes deberá guardar relación con los objetivos de la sección Eusko Label, que promueve la difusión de mensajes positivos relacionados con la aportación que hacen el medio rural y litoral y el primer sector de Euskadi a la sociedad urbana.

El comité de Selección del Festival escogerá seis cortos entre todos los que se presenten y un jurado experto decidirá cuáles son merecedores de los premios Eusko Label, el primero dotado con 6.000 euros y el segundo, con 4.000 euros. Todos los trabajos se proyectarán en una ceremonia enmarcada en el Festival en la que también se entregarán los dos galardones.

Eusko Label forma parte del compromiso del Festival de San Sebastián con el sector primario vasco y con la sostenibilidad, que se traduce en distintas medidas de reducción de su impacto en la huella de carbono y también con la divulgación y la concienciación medioambiental, junto a iniciativas como el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country.