Convocadas nueve huelgas en el servicio de matronas de Cruces y Barrualde por la "grave falta" de personal

BILBAO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las matronas de la OSI Barrualde y el Hospital de Cruces, junto con Satse, el Sindicato de Enfermería en Euskadi, han decidido convocar nueve jornadas de huelga, entre el 17 de junio y el 2 de julio, para denunciar la "grave falta de matronas que afecta tanto a la Atención Primaria como al ámbito hospitalario", lo que está "deteriorando y comprometiendo la calidad de la atención que reciben las mujeres en Euskadi"

Con la intención de "frenar ese deterioro", la convocatoria, impulsada por las matronas y respaldada por Satse en defensa de las profesionales y de la salud de las mujeres, incluye 9 jornadas de huelga los días 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 de junio y 1 y 2 de julio.

En un comunicado, Satse ha indicado que estas movilizaciones llegan dos años después de las protestas y la huelga desarrolladas en 2024, que permitieron la creación de una mesa de trabajo específica en Osakidetza.

Según ha manifestado, el sindicato de Enfermería, gracias a ese trabajo, se han impulsado "avances" para unificar agendas, protocolos y cartera de servicios entre las distintas organizaciones sanitarias.

Sin embargo, Satse y las matronas denuncian que el problema de fondo "continúa sin resolverse" y es la falta de contratación y planificación de profesionales.

"Dos años después seguimos sin una solución real. Se han dado pasos organizativos importantes, pero actualmente hay una matrona para más de 2.600 mujeres, por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad", han señalado desde Satse

Además, el sindicato de Enfermería ha denunciado que Osakidetza sigue sin disponer de "una planificación adecuada" para hacer frente a las jubilaciones previstas, "ni de un cálculo real de las ratios matrona-mujer que permita dimensionar correctamente las necesidades asistenciales".

Satse ha advertido de que la situación "se agrava especialmente" durante los periodos vacacionales, cuando en algunas organizaciones sanitarias las sustituciones "son inexistentes o claramente insuficientes". En todo caso, ha señalado que "la escasez de matronas ya no es un problema exclusivo del verano, sino una realidad permanente que afecta a la cobertura de bajas, permisos y reducciones de jornada durante todo el año".

"ESCASEZ DE PROFESIONALES"

Satse ha indicado que, aunque la convocatoria de huelga está impulsada por las matronas del Hospital de Cruces y de Barrualde, el problema de "escasez de profesionales en Euskadi y sus consecuencias es transversal, y afecta a los tres territorios y a todas las OSIs".

En este sentido, ha apuntado que las matronas de otras OSI no descartan adherirse a la convocatoria de huelga "si no obtienen medidas que solucionen el problema de falta de cobertura".

Satse ha indicado que las mujeres son "las principales perjudicadas", ya que la labor de las matronas no se limita al parto, sino que atienden a mujeres desde los 14 hasta los 70 años.

Según ha recordado, en los hospitales, las matronas atienden urgencias obstétricas, partos, puerperio y vigilancia materno-fetal, mientras que en Atención Primaria desarrollan "funciones esenciales" relacionadas con la salud sexual y reproductiva, el embarazo, la lactancia, la menopausia, la prevención de enfermedades, cribados de cáncer, recuperación del suelo pélvico o incluso detección y acompañamiento en situaciones de violencia machista.

"Cuando faltan matronas, la atención se limita a las actividades consideradas prioritarias y muchas mujeres ven retrasados o directamente suspendidos servicios fundamentales para su salud. Las perjudicadas siempre son las mismas: las mujeres", ha afirmado.

Asimismo, ha precisado que la "falta de cobertura" obliga con frecuencia a que las matronas asuman la carga de trabajo de compañeras ausentes, "incrementando la presión asistencial y dificultando el mantenimiento de los estándares de calidad que merecen las usuarias".

"SOLUCIONES ESTRUCTURALES"

Por ello, Satse y las matronas han demandado "soluciones estructurales" y reclaman "una contratación estable y planificada", la consideración de la categoría como puesto de difícil cobertura y la realización de un cálculo real de las ratios matrona-mujer tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

"Estamos ante un problema que afecta directamente a la salud de miles de mujeres. No podemos permitir que la falta de previsión siga normalizándose. Osakidetza debe actuar ya y ofrecer soluciones estructurales, no medidas temporales", han afirmado desde Satse.

Con esta huelga, Satse y las matronas de Osakidetza exigen un compromiso firme por parte de la dirección del servicio vasco de salud para garantizar "una atención segura, accesible y de calidad para todas las mujeres de Euskadi".