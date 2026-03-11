Convocan huelga indefinida en la planta de Tubos Reunidos Amurrio a partir del día 16 de marzo

Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran contra el ERE, frente al Palacio Euskalduna de Bilbao, a 26 de febrero de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría del comité de Tubos Reunidos en Amurrio (ELA, LAB y ESK) ha decidido convocar huelga indefinida en esta planta a partir del día 16 de marzo para manifestar su rechazo al ERE y resto de medidas planteadas por la empresa, según han confirmado fuentes de ESK a Europa Press.

Este miércoles estaba prevista a partir de las diez y media de la mañana una asamblea informativa, a la que ELA, LAB y ESK -con 14 representantes en el comité de un total de 21- han llevado la propuesta de convocar una huelga indefinida.

Las mismas fuentes han señalado que la asamblea de trabajadores ha sido un "clamor" y no se han opuesto a intensificar las movilizaciones y convocar una huelga indefinida. Según han señalado desde ESK, CCOO y UGT han afirmado no compartir la propuesta pero la respuesta.

Por lo tanto, se ha convocado huelga indefinida a partir del día 16, que empezaría el 15 de marzo a partir del turno de las 22.00 horas pero, al estar previamente convocado para ese día un paro de cuatro horas, en realidad es efectiva a partir de este próximo domingo a las seis de la tarde.

ESK ha señalado que, con este planteamiento de huelga general, quieren "luchar" para que la empresa acepte la propuesta del comité de retirar el ERE y otras medidas como el cierre de la acería, entre otras.

A su juicio, se debería trabajar en un acuerdo social donde se ponga en marcha un plan de viabilidad y se fije "un rumbo" para la empresa, sin que haya ninguna posibilidad de "despidos forzosos".

ESK ha añadido que siguen sin entender que se haya alargado el periodo de consultas del ERE, ya que si la empresa no ha "modificado absolutamente nada su planteamiento de despidos", no entienden que se prolongue esa negociación. En todo caso, acudirá a las reuniones previstas para "vigilar lo que se hace" y ha señalado que han solicitado cambiar a otro día la reunión prevista para este viernes.