La cooperación policial hispano-francesa refuerza la seguridad en la frontera de Irun (Gipuzkoa)

La cooperación policial hispano-francesa refuerza la seguridad en la frontera de Irun

SAN SEBASTIÁN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cooperación policial hispano-francesa "consolida su coordinación y refuerza la seguridad en la frontera de Irun (Gipuzkoa)", tras acoger la Comisaría local de Irun este pasado miércoles una de las habituales reuniones de coordinación entre responsables policiales españoles y franceses, enmarcada en la cooperación permanente que mantienen ambos países en materia de seguridad fronteriza.

"Estos encuentros periódicos resultan fundamentales para garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante los desafíos comunes que afectan a uno de los pasos fronterizos más transitados del sur de Europa", han destacado desde la Delegación del Gobierno central en Euskadi en un comunicado.

Además, las mismas fuentes han indicado que "la singularidad geográfica y operativa de la frontera de Irun, así como el ámbito de actuación de la Comisaría Local de Irun y de la Comisaría Conjunta de Hendaya/Irun, ubicadas en contacto directo con el departamento francés de Pirineos Atlánticos (Departamento 64), hacen imprescindible una estrecha colaboración policial".

Esta cooperación se orienta principalmente a la lucha contra la inmigración irregular, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, las falsedades documentales y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.

"La inmigración irregular constituye en la actualidad uno de los principales retos en materia de seguridad, generando una notable preocupación social y siendo una prioridad para ambos", han explicado desde la Delegación, para recordar, a continuación, que "se trata de un fenómeno de carácter trasnacional que exige una respuesta conjunta, basada en el intercambio constante de información, la planificación operativa compartida y la coordinación efectiva entre los cuerpos policiales de ambos países".

Además, han puesto en valor que estas reuniones bilaterales "permiten analizar escenarios, evaluar riesgos y adaptar los dispositivos de seguridad a las circunstancias cambiantes del entorno".