Coppola, Salles, Schrader o Sorrentino competirán en la sección Perlak del Festival de San Sebastián

'Marco', de Jon Garaño y Aitor Arregi, clausurará la sección, que también mostrará 'Maria Callas: Letters and Memories'



SAN SEBASTIÁN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andrea Arnold, Jacques Audiard, Sean Baker, Francis Ford Coppola, Emmanuel Courcol, Adam Elliot, Coralie Fargeat, Payal Kapadia, Mohammad Rasoulof, Walter Salles, Hong Sangsoo, Paul Schrader y Paolo Sorrentino mostrarán sus largometrajes en la sección Perlak de la 72 edición del Festival de San Sebastián.

Además, incluirá tres títulos fuera de concurso: 'Marco', con el que Jon Garaño y Aitor Arregi clausurarán Perlak en el Velódromo; el filme de animación 'The Wild Robot' (Robot salvaje), de Chris Sanders, y la no ficción 'Maria Callas: Letters and Memories', de Tom Volf y Yannis Dimolitsas.

Así, la Palma de Oro y una amplia representación del palmarés del último Festival de Cannes, el Oso de Plata-Gran Premio del Jurado de la Berlinale o el Cristal al mejor largometraje en Annecy competirán por el Premio del Público Ciudad de San Sebastián, junto a otras películas seleccionadas en la Mostra de Venecia y el Festival de Toronto, entre otras citas.

'Emilia Pérez', que brindó a Jacques Audiard (París, 1952) el Premio del Jurado en el último Festival de Cannes, inaugurará Perlak a concurso. El elenco femenino integrado por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez y Adriana Paz ganó también de modo colectivo el Premio a la mejor actriz por esta película en la que un narco mexicano decide cambiar de sexo y en cuyo reparto también figura Edgar Ramírez.

Andrea Arnold (Dartford, 1961) mostrará en Perlak 'Bird', película incluida en la Sección Oficial de Cannes, donde ha sido tres veces ganadora del Premio del Jurado. El nuevo trabajo de la cineasta británica narra la historia de una adolescente de 12 años que vive con su padre y hermano en una casa ocupada en el norte de Kent.

'Anora', la película ganadora de la última Palma de Oro de Cannes, también figura en la selección de Perlak. Su autor, Sean Baker (Summit, 1971), plantea la peripecia de una joven trabajadora sexual de Brooklyn que se casa con un oligarca ruso. Será la tercera participación del director estadounidense en la sección.

Francis Ford Coppola (Detroit, 1939) también concursó en la última edición del festival galo con 'Megalopolis', una épica fábula romana ambientada en una imaginaria América y protagonizada, entre otras figuras, por Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza y Shia LaBeouf. Ganador de seis Oscars, incluido uno en reconocimiento a toda su trayectoria, en 2002 Coppola se alzó con el Premio Especial 50 Aniversario del Festival de San Sebastián, donde al inicio de su carrera logró la Concha de Oro con 'The Rain People' (1969).

Cannes Premiere acogió el estreno de 'En fanfare / The Marching Band', una comedia sobre un director de orquesta de renombre que descubre la existencia de un hermano que comparte su pasión por la música. Se trata del tercer largometraje del realizador francés Emmanuel Courcol (París, 1958).

Especializado en el cine de animación, el director australiano Adam Elliot (Melbourne, 1972) mostrará en Perlak la película con la que ganó el Cristal al mejor largometraje en el Festival de Annecy, 'Memoir of a Snail' (Memorias de un caracol), sobre una solitaria niña aficionada a coleccionar figuras decorativas de caracoles que siente un amor profundo por las novelas románticas.

Coralie Fargeat (París, 1976), mostrará 'The Substance' (La sustancia), ganadora del Premio al mejor guion en Cannes, y protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid.

La directora india Payal Kapadia (Bombay, 1986) presentará en San Sebastián su segunda película, 'All We Imagine as Light' (Lo que imaginamos como luz), ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes.

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof (Shiraz, 1972) estará en Perlak con la película ganadora del Premio Especial del Jurado y del Premio FIPRESCI en Cannes, 'Daney Anjir Maabed', en la que un juez se enfrenta a la paranoia en medio de los disturbios políticos de Teherán.

Walter Salles (Río de Janeiro, 1956) regresará a Perlak con 'Ainda Estou Aqui', que sigue la lucha de la mujer de un político laborista que desaparece durante la dictadura brasileña. El director brasileño concursará en Venecia con este filme.

'Yeohaengjaui pilyo', ganadora del Oso de Plata-Gran Premio del Jurado en el último Festival de Berlín, es la nueva película de Hong Sangsoo (Seúl, 1960), en la que Isabelle Huppert interpreta a una mujer francesa que se instala en Corea. El prolífico cineasta concursó en la Sección Oficial de San Sebastián con 'Dangsinjasingwa dangsinui geot' (2016), que le brindó la Concha de Plata a la mejor dirección.

El director y guionista Paul Schrader (Grand Rapids, 1946) estará en Perlak con la película que llevó a Cannes, 'Oh Canada'. Protagonizado por Richard Gere, Uma Thurman y Jacob Elordi, el filme trata sobre un documentalista que decide contar toda la verdad sobre su vida.

Paolo Sorrentino (Nápoles, 1970), que estuvo en las Conversaciones del Festival de San Sebastián con 'Fue la mano de Dios' (2021) tras ganar el Gran Premio del Jurado de Venecia, participará en Perlak con 'Parthenope', una epopeya femenina estrenada en Cannes.

Estas 13 películas son candidatas al Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián, patrocinado por el Ayuntamiento de San Sebastián, que es otorgado por el público asistente al primer pase de la película. Se compone de dos galardones: el premio a la mejor película, dotado con 50.000 euros, y el premio a la mejor película europea, de 20.000 euros, destinados a las distribuidoras de las películas en España.

FUERA DE CONCURSO

Tras su paso por la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia, 'Marco', la nueva película de Jon Garaño (San Sebastián, 1974) y Aitor Arregi (Oñati, 1977) clausurará Perlak fuera de concurso en el Velódromo. El actor Eduard Fernández da vida al personaje real de Enric Marco, un hombre que falseó su biografía para hacerse pasar por superviviente del campo de concentración de Flossenbürg.

Los cineastas vascos han participado antes en la Sección Oficial de San Sebastián con 'Loreak' (2014), 'Handia' (Premio Especial del Jurado y Premio Irizar, 2017) y 'La trinchera infinita' (Concha de Plata a la mejor dirección y Premio al mejor guion, 2019), en cuya dirección también intervino Jose Mari Goenaga.

'The Wild Robot' (Robot salvaje) es una épica aventura de DreamWorks Animation sobre una robot perdida en una isla deshabitada donde adopta a una cría de ganso huérfana. Este filme de animación, que se estrenará en Toronto y está dirigido por Chris Sanders (Colorado, 1962), cuenta en su versión original con un elenco de voces entre las que figuran Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Catherine O'Hara, Bill Nighy, Kit Connor, Stephanie Hsu, Mark Hamill, Matt Berry y Ving Rhames.

Por último, Perlak acogerá la proyección fuera de concurso de la no ficción 'Maria Callas: Letters and Memories', un viaje íntimo a través de la legendaria soprano Maria Callas, interpretada por la actriz Monica Bellucci. Tras ser estrenada en la Festa del Cinema di Roma y pasar por el Festival de Tesalónica, esta película dirigida por Tom Volf y Yannis Dimolitsas (Chania, 1986) utiliza recuerdos nunca vistos, cartas e imágenes exclusivas para recordar al icono del bel canto.