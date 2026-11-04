La coral Xumela de Lasarte-Oria celebrará sus 20 años con un concierto especial el domingo

SAN SEBASTIÁN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coral Xumela de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) celebrará sus 20 años de trayectoria con un concierto especial este próximo domingo en la Casa de Cultura Manuel Lekuona, con la participación de las corales Montetxio y Olagarro y artistas de la cultura vasca.

La cita, que tendrá lugar a las 12.00 horas, también rendirá homenaje a su director, Josu Txapartegi 'Txapas', por sus 20 años de dedicación a la coral. Dado que el aforo del auditorio es limitado, las invitaciones gratuitas para asistir al concierto ya pueden recogerse en la Casa de Cultura Manuel Lekuona.

Sobre el escenario, Xumela estará acompañada por las corales Montetxio, de Zarautz, y Olagarro, de Hondarribia. También participarán artistas de distintas disciplinas, entre ellos Aiora Zulaika, junto a un grupo de estudiantes de Anoeta Eskola; la cantante Olaia Inziarte; el actor Ramon Agirre; el bertsolari Jon Maia Soria; y el músico Serigne Lo.