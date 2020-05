Murga, "preocupada" por las "aglomeraciones" de este sábado, pide que cada persona "minimice el riesgo"

Gobierno Vasco está en contacto con Eudel para que cada municipio realice "una valoración concreta de cómo mejorar este aspecto"

BILBAO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, se ha mostrado "preocupada" por las "aglomeraciones" vistas en algunos puntos del País Vasco este sábado, una vez permitidos los paseos y la posibilidad de realizar actividad física individual, y ha pedido que cada persona valore las actividades que realiza y cómo puede "minimizar el riesgo" de contacto y contagio.

En rueda de prensa, la consejera de Salud, acompañada del director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Andoni Arcelay, y de la coordinadora de Atención Primaria, Susana Martín, ha dado también a conocer la puesta en marcha de una nueva campaña de sensibilización dirigida a la población vasca, ya que, según ha apuntado, "no debemos bajar la guardia ante el covid-19". La campaña, bajo el lema '2 metros, la distancia que nos une', incide en la necesidad de mantener la distancia social, ya que esto evita que el virus se propague.

Cuestionada por las imágenes vistas este sábado en algunos puntos de Euskadi, especialmente en las grandes ciudades, y la masiva asistencia de personas que han acudido a practicar deporte, Murga ha reconocido que le "preocupa que haya aglomeraciones", pero ha advertido de que se está en contacto con Eudel y el conjunto de las instituciones, y "cada municipio hará una valoración concreta de cómo mejorar este aspecto".

"No todo puede venir de las instituciones y pido a las personas que sean conscientes del riesgo que puede suponer acudir a estas zonas que entiendo pueden ser más atractivas para estar o realizar deporte. Entre todos tenemos que conseguir que no haya áreas de más riegos y valorar cada uno de nosotros cómo podemos minimizar el riesgo de contacto y contagio", ha añadido.

Asimismo, y pese a que se ha reconocido que es pronto para hacer valoraciones, el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Andoni Arcelay, ha afirmado que los servicios de emergencia no han tenido "incidencias reseñables" por personas que este sábado se hayan lesionado mientras practicaban deporte.

Por otro lado, y cuestionada por el hecho de que la Policía municipal de Bilbao haya variado en pocas horas su criterio y permita finalmente practicar senderismo, la consejera ha afirmado que para conseguir llevar adelante las medidas adoptadas, el modelo adecuado es el de "proximidad".

"Es muy importante la coordinación entre instituciones, pero que cada una de ellas valore su área y facilite que las personas puedan realizar actividad física con el menor número de personas en áreas concretas. La valoración de cada situación por cada ayuntamiento e institución me parece algo positivo", ha añadido.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Por otro lado, el Departamento de Salud y Osakidetza han puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización dirigida a la población. Bajo el lema '2 metros, la distancia que nos une', la campaña incide en la necesidad de mantener la distancia social, ya que esto evita que el virus se propague.

Asimismo, se ha recordado que no se debe olvidar las medidas como la higiene de manos y no tocar superficies de contacto habitual. Además, se recomienda el uso de mascarilla en aquellos lugares cerrados donde no sea posible mantener la distancia de seguridad. Por último, se recuerda que si una persona presenta síntomas, debe aislarse y llamar al centro de salud.

Esta campaña pretende ser una llamada de atención a la población para que tome conciencia de la importancia de las medidas. La campaña está en marcha en medios de prensa escrita, digital, redes sociales y emisoras de radio.