Sindicatos de la Ertzaintza pedirán al Gobierno Vasco extremar medidas de protección por el Covid-19

ErNE reclama pruebas rápidas y que se cierren las Oficinas de Atención al Ciudadano mientras dure el estado de alarma

BILBAO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Ertzaintza, ErNE, Esan, Euspel y ELA pedirán este martes al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, con el que mantendrán una reunión, que se extremen las medidas para proteger a los agentes ante la pandemia del coronavirus.

El sindicato mayoritario de la Ertzaintza, ErNE, exigirá, entre otras actuaciones, que se realicen pruebas rápidas a los ertzainas y que se cierren las Oficinas de Atención al Ciudadano mientras dure el estado de alarma.

El encuentro se celebrará hoy, a partir de las 13.00 horas en la comisaría de Erandio (Bizkaia), un día después de que se haya conocido que 30 policías están infectados por el Covid-19, y que Seguridad incorporará esta semana a alumnos de la Academia de Arkaute.

En un comunicado, ErNE ha explicado las propuestas que trasladará a los representantes de la Consejería, como que se sopese la opción de reducir el número de trabajadores por turno, teniendo un retén que, en caso de ser necesario, pueda tomar el relevo de los compañeros.

También propone que, en caso de contagios y cuarentenas, se disponga de un número de ertzainas que puedan realizar el servicio, y que haya disponibilidad y agilidad en la reposición de material de protección para todos los agentes de la Ertzaintza.

ErNE reclama, asimismo, que todos los medios de autoprotección recomendados para protegerse del coronavirus SARS CoV-2, como mascarillas, guantes de nitrilo, gafas, buzos, geles hidroalcohólicos etc, "estén en todo momento a disposición de los ertzainas con un sistema de reposición ágil, de forma que puedan disponer de este material en todo momento".

También solicita la desinfección periódica de todas las unidades, en especial las zonas comunes, y de los vehículos en todos los turnos de trabajo. A su juicio, ésta "es la mejor forma de evitar contagios entre compañeros del mismo turno y en los relevos".

Para ello, apunta que existe la posibilidad de contratar empresas externas para la ayuda en la limpieza y desinfección de instalaciones y vehículos. "Muchas de estas empresas no están trabajando ahora mismo en sus puestos habituales, debido a la situación de alarma, y en los Departamentos de Justicia y Transporte ya se ha reforzado este servicio con parte de este personal", ha manifestado.

Asimismo, pide que, en aquellos centros que no sean titularidad del Gobierno Vasco, como las cárceles y aeropuertos, en las que trabajan personal de la Ertzaintza y en aquellos lugares que no sean titularidad del Departamento de Seguridad, como pueden ser los lugares para la custodia de detenidos en los centros sanitarios, "se hagan las gestiones oportunas con los titulares de estos centros para que se proceda a su desinfección periódica".

La central sindical cree necesario que se faciliten kits de limpieza a los ertzainas de investigación de guardia para que puedan desinfectar teclados, equipos informáticos, etc. También exige máscaras de seguridad en todas las unidades. "Debemos aportar todas las medidas posibles para intentar minimizar los riesgos de contagio, entre ellas la de tomar la temperatura a los agentes que inician el servicio", asevera.

ErNE apunta que, tal como dijo el Lehendakari, Iñigo Urkullu, este pasado domingo, "una de las mejores medidas es tomar la temperatura de los trabajadores en la entrada al trabajo y, al que tenga fiebre, mandarle a casa".

PRUEBA RÁPIDA

El sindicato insta a que se tenga acceso a una prueba rápida de detección del coronavirus, al ser la Ertzaintza "un grupo de riesgo alto de contagio". "Es necesario que los ertzainas con algún tipo de síntoma tengan acceso de forma inmediata a la prueba de detección del coronavirus. Con ello se evitarían 'estados de alarma' en los grupos de trabajo, posibles cuarentenas y detectar de forma rápida a los compañeros que han estado en contacto con el que ha dado positivo, para que, a su vez, realicen las pruebas", añade.

La central solicita que estas pruebas se realicen en dependencias donde tenga sede el Servicio de Prevención de la Ertzaintza, y que se estudie la posibilidad de otorgar licencias especiales a los trabajadores que presenten algún tipo de afección coronaria o respiratoria y se encuentran por estos motivos en situación de segunda actividad.

De la misma manera, emplaza a que se otorgue esas licencias a los trabajadores que tengan este tipo de patologías y están en los grupos de alto riesgo, aun no encontrándose en la situación de segunda actividad "con el fin de minimizar su posible exposición al virus".

ErNE considera que se deben analizar y modificar los nuevos horarios que se han impuesto en Protección Ciudadana y la unidad UVR (Unidad de Vigilancia y Rescate), y reclama el cierre de las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) mientras dure el estado de alarma.

En su opinión, de esta forma el personal de investigación y de seguridad de las OAC estará disponible en sus respectivas unidades. También apunta que, en los centros sin mamparas, se tienen que adoptar medidas de protección individual o cierre de la atención al público, excepto para causas graves y urgentes.

DENUNCIAS TELEMÁTICAS

Otra de las medidas que plantea es que se fomente las denuncias que no sean graves por medios telemáticos y no presenciales. "Con ello se conseguirían dos cosas: que ciudadanos no salgan a la calle para gestiones que puedan realizar de forma no presencial y que los ertzainas que recojan esas denuncias no tengan exposiciones innecesarias", indica.

También propone que los teléfonos del servicio de prevención estén activos las 24 horas del día para que, si un ertzaina cree haberse contagiado, alguien le pueda atender y explicar lo que debe hacer. "Esto debiera estar hecho desde el comienzo del estado de emergencia decretado por el Lehendakari", asegura.

ErNE pide explicaciones sobre cuál es el plan a abordar en caso de contagio y cuarentena y, de no existir, exige que se adopte de inmediato para que los agentes sepan cómo actuar.

ELIMINAR SERVICIOS

Otras de las peticiones de la central sindical es que se eliminen servicios "innecesarios, como el de escoltas y chóferes del Jefe y del director de la Ertzaintza", o la reducción del contacto entre ertzainas, entre ellas, no realizar briefing de trabajo.

En cuanto a la 28 promoción de la Ertzaintza, solicita que, de forma urgente, se realicen las necesarias modificaciones legislativas que garanticen una cobertura legal a los funcionarios en prácticas en periodo de formación para que puedan desempeñar funciones policiales.

Además, pide garantías de que los funcionarios en prácticas en periodo de formación que se incorporen al servicio, lo hagan como agentes de policía "a todos los efectos, también retributivos, y revestidos del carácter de agentes de la autoridad".

El periodo de tiempo que presten servicio, según exige ErNE, debe computar a todos los efectos como parte del periodo de prácticas que deben realizar al terminar el periodo de formación.