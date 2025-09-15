La Corporación municipal y representantes de los pueblos de Vitoria realizan el recorrido de los mojones en Olarizu

Recorrido de los mojones en el Día de Olárizu - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

Recorren 11 kilómetros entre Ullíbarri de los Olleros y Gardélegui

VITORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corporación municipal y representantes de los pueblos de Vitoria-Gasteiz ha revisado este lunes los hitos y mojones que delimitan el término municipal en la tradicional visita de reconocimiento del espacio en el que la capital alavesa posee derechos y aprovechamientos de pastos, hierbas y aguas en todos los montes y terrenos públicos, en unión de los pueblos a ella agregados, con motivo de la celebración del Día de Olarizu.

Este año, la alcaldesa, Maider Etxebarria, los concejales y representantes de las Juntas Administrativas de Vitoria-Gasteiz han realizado un recorrido de aproximadamente 11 kilómetros, visitando los 36 mojones que separan Ullíbarri de los Olleros y Gardélegui y atravesando un total de quince concejos.

La visita a los mojones, que ha terminado hacia el mediodía, constituye el primero de los actos del Día de Olárizu, fiesta con la que se despide el verano en Vitoria-Gasteiz y se da por iniciado el nuevo curso.

PROGRAMA FESTIVO

Esta tarde y siguiendo el programa festivo, las campas de la Casa de la Dehesa de Olárizu acogerán diversas actividades lúdicas y gastronómicas, como la tradicional alubiada, el deporte rural y las dantzas, entre otras.

La jornada concluirá a las 20.00 horas con el regreso de la Corporación a la Plaza Nueva, acompañada de la Banda Municipal de Música, Txistularis, Atabales, Trikitixas, Panderos, Gaiteros y tambores, y por la comparsa de Gigantes y Cabezudos.