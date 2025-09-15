La Corporación municipal y representantes de los pueblos de Vitoria realizan el recorrido de los mojones en Olarizu

Recorrido de los mojones en el Día de Olárizu
Recorrido de los mojones en el Día de Olárizu - AYTO. VITORIA-GASTEIZ
Publicado: lunes, 15 septiembre 2025 17:21

Recorren 11 kilómetros entre Ullíbarri de los Olleros y Gardélegui

VITORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corporación municipal y representantes de los pueblos de Vitoria-Gasteiz ha revisado este lunes los hitos y mojones que delimitan el término municipal en la tradicional visita de reconocimiento del espacio en el que la capital alavesa posee derechos y aprovechamientos de pastos, hierbas y aguas en todos los montes y terrenos públicos, en unión de los pueblos a ella agregados, con motivo de la celebración del Día de Olarizu.

Este año, la alcaldesa, Maider Etxebarria, los concejales y representantes de las Juntas Administrativas de Vitoria-Gasteiz han realizado un recorrido de aproximadamente 11 kilómetros, visitando los 36 mojones que separan Ullíbarri de los Olleros y Gardélegui y atravesando un total de quince concejos.

La visita a los mojones, que ha terminado hacia el mediodía, constituye el primero de los actos del Día de Olárizu, fiesta con la que se despide el verano en Vitoria-Gasteiz y se da por iniciado el nuevo curso.

PROGRAMA FESTIVO

Esta tarde y siguiendo el programa festivo, las campas de la Casa de la Dehesa de Olárizu acogerán diversas actividades lúdicas y gastronómicas, como la tradicional alubiada, el deporte rural y las dantzas, entre otras.

La jornada concluirá a las 20.00 horas con el regreso de la Corporación a la Plaza Nueva, acompañada de la Banda Municipal de Música, Txistularis, Atabales, Trikitixas, Panderos, Gaiteros y tambores, y por la comparsa de Gigantes y Cabezudos.

