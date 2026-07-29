'CórrELA' celebra su V edición con el objetivo de potenciar la investigación y la empatía con las personas afectadas

Presentación de 'CórrELA' - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

'CórrELA', la carrera y marcha inclusiva a favor de las personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias, celebrará su quinta edición el domingo 13 de septiembre en Vitoria-Gasteiz, para "potenciar la investigación y la empatía con las personas afectadas".

La iniciativa ha sido presentada, esta mañana en rueda de prensa, por Txaro Mardaratz, presidenta de ADELA Araba; Manuel Perea, miembro de la asociación; Arantxa Ibañez de Opacua, directora de Vital Fundazioa y Kepa Ortiz de Urbina, responsable de Acción Social de Laboral Kutxa.

La jornada reúne a personas afectadas, familias, voluntariado, empresas, entidades sociales, instituciones y ciudadanía en un día que trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un espacio de encuentro, compromiso y solidaridad. "Es una acción transversal que pone en el foco a la enfermedad y a las personas que la transitan, sin perder una esencia lúdica, de unión y de divertimento", han destacado desde la organización.

Su programa incluye una carrera de 5 kilómetros, otra de 10 kilómetros y una marcha solidaria de un kilómetro, abierta a personas de todas las edades y condiciones físicas. La salida tendrá lugar desde la Plaza del Arca, a las 10.30 y 12.30 horas, respectivamente.

El carácter inclusivo es también una de las señas de identidad de 'CórrELA' y, gracias a la colaboración de Montes Solidarios y Ezina Ekinez Egina, se facilitará la participación de personas con movilidad reducida mediante sillas 'joelette', 'handbikes' y otros recursos adaptados. Además, quienes no puedan asistir podrán colaborar mediante la modalidad de aportación solidaria.

La programación se completará con animación musical, 'speaker', DJ, una txaranga y un rincón infantil, convirtiendo la jornada en una propuesta abierta para toda la ciudadanía.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones para participar estarán abiertas hasta el miércoles 9 de septiembre, a un precio de 18 y 15 euros (para las distancias de 10 y 5 Km, respectivamente) y 8 euros para quienes se decanten por la marcha solidaria. Habrá, además, un dorsal cero para quienes deseen colaborar.

Toda la recaudación se destinará íntegramente a terapias de cuidado como fisioterapia, logopedia, acompañamiento activo, atención social, grupos de encuentro y ayuda mutua, formación especializada, préstamo de ayudas técnicas y talleres, tanto para las personas enfermas como para sus familias.

En Álava se estima que alrededor de 40 personas conviven cada año con la ELA. Durante 2025, ADELA Araba atendió a 32 personas y ofreció 1.219 sesiones gratuitas de fisioterapia, 96 sesiones de logopedia, grupos de ayuda mutua, fisioterapia para personas cuidadoras, préstamo de ayudas técnicas, formación y acompañamiento especializado.

En el primer semestre de este año, ya ha atendido a 31 personas, cuatro personas han fallecido como consecuencia de la enfermedad y otras cuatro se han incorporado a la asociación tras recibir el diagnóstico.