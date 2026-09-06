Cortada la variante de Bermeo por un incendio en el barrio San Miguel

Incendio en el barrio San Miguel de Bermeo - EUROPA PRESS

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La variante de Bermeo BI-631 permanece cortada a las tres menos cuarto de la tarde por un incendio que se ha declarado esta tarde en el barrio San Miguel del municipio, según ha confirmado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El incendio, cuyas causas se desconocen, se ha declarado sobre las dos menos cuarto de la tarde y se trata de sofocar este fuego, que ha obligado a cortar la BI-631.

El incendio, según testigos presenciales, se ha producido en una zona de monte con árboles pero cerca de viviendas de ese barrio de San Miguel de Bermeo.