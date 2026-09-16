La cosecha de manzana en Euskadi será mayor en el interior que en costa por el calor, y se prevén 1,5 millones de kilos

Presentación de la cosecha de manzana vasca. - EUSKAL SAGARDOA

SAN SEBASTIÁN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cosecha de manzana en Euskadi será mayor en el interior que en la costa, condicionada por la falta de lluvia y el calor, y se prevé una producción de 1,5 millones de kilos, según ha anunciado la presidenta de la denominación de origen Euskal Sagardoa, productora de manzana y sidrera, Maite Retolaza.

En rueda de prensa en Villabona, Retolaza, acompañada de Ainhoa Larrea, productora de manzana, miembro de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa y presidenta de Fruitel; Aitor Etxandia, técnico de manzana; Olatz Mitxelena, miembro de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa; Joseba Aranburu, director de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación de Gipuzkoa; Nora Beltran de Otalora, directora de Calidad y Promoción Alimentaria del Gobierno Vasco; y Unai Agirre, coordinador de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa, ha presentado la cosecha de manzana de este año.

La presidenta de la denominación de origen Euskal Sagardoa ha dado cuenta del inicio de recogida de manzana en los manzanales de la DO Euskal Sagardoa, y ha indicado que el Consejo Regulador prevé una producción de 1,5 millones de kilos, aunque el dato definitivo no se conocerá hasta final de año.

Según ha anunciado, "la cosecha será más abundante en el interior y menor en la costa, debido en buena medida a la falta de frío durante el invierno", y en comparación con el año pasado, se prevé una cosecha "notablemente menor" de unos 1,5 millones de kilos de manzana para Euskal Sagardoa.

En cuanto al grado de maduración, la manzana presenta "algo más de azúcar que el año pasado, principalmente debido a unas condiciones de menor disponibilidad de agua y mayor temperatura", ha apuntado. Además, ha señalado que "la evolución de la cosecha está siendo muy desigual en los manzanales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, con una mayor concentración de fruta en el Goierri guipuzcoano y en algunos puntos de Araba".

La mayor parte de la manzana se recogerá a mano, por la orografía y el clima del territorio. Durante 2025 y 2026, los sectores y agentes de la sidra de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Navarra y País Vasco francés e Iparralde han puesto en marcha el proyecto 'Malus Bat', con el objetivo de analizar la situación de la manzana, la sidra y las sidrerías, y definir los proyectos prioritarios y la hoja de ruta para los próximos años.

PLAN ESTRATÉGICO

Retolaza ha explicado que durante 18 meses se ha trabajado en lo que será el Plan Estratégico de Euskal Sagardoa. Euskal Sagardoa está preparando, junto con agentes de todos los territorios, un nuevo proyecto denominado 'Malus Bi', centrado íntegramente en la manzana y que se desarrollará en el marco de la Eurorregión para identificar y consensuar los proyectos y recursos necesarios para producir manzana de calidad.

Además, el sector de la sidra está trabajando para establecer, "para el próximo año", los costes teóricos de referencia de la manzana y de la sidra, según ha informado Mitxelena. Behatokia desarrolla este trabajo con la colaboración de los técnicos del sector.

Por otro lado, Euskal Sagardoa cuenta actualmente con unas 500 hectáreas de manzanal inscritas, producción que es absorbida por las 48 sidrerías de la Denominación de Origen para elaborar Euskal Sagardoa. Estas superficies incluyen tanto manzanales antiguos como nuevas plantaciones, a las que se suman otras 166 hectáreas que han entrado recientemente en producción o lo harán en los próximos años.

La mayor parte de los nuevos manzanales se ha plantado en Gipuzkoa, en su mayoría con ayudas de la Diputación, aunque también se han realizado nuevas plantaciones en Bizkaia y Álava, mientras que los pequeños manzanales de mayor antigüedad afrontan el problema de "la falta de relevo generacional".

La Denominación de Origen está abordando esta cuestión junto con las administraciones, con el objetivo de "encontrar soluciones de futuro". Asimismo, trabaja para facilitar la incorporación de los sectores de Navarra y País Vasco francés a la Denominación de Origen.

SEMANA SIDRA

El Museo del Caserío Igartubeiti, en Ezkio-Itsaso, celebrará la 24 Semana de la Sidra del 9 al 19 de octubre, en la que se puede contemplar en directo el prensado de la manzana del caserío.

El programa incluye demostraciones de kirikoketa, visitas teatralizadas, degustaciones de mosto recién elaborado y otras actividades. Es necesario inscribirse, ya que las plazas son limitadas. Las reservas pueden realizarse en el teléfono 943 72 29 78 o en igartubeiti@gipuzkoa.eus.

Por otra parte, la sidrería Ola de Irun celebrará el 27 de septiembre el XXIV Día de la Manzana y en el barrio irundarra de de Meaka la XXIV Fiesta Sagar Uzta. Durante la mañana habrá una exposición de manzanas, una actividad de elaboración de mosto y la posibilidad de degustar mosto recién elaborado y sidra.

En Astigarraga se celebrará la fiesta Sagar Uzta del 24 al 27 de septiembre. El día principal será el domingo 27 de septiembre, con un amplio programa de actividades durante toda la jornada.