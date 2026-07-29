Covite denuncia la concesión "fraudulenta" de semilibertad por parte del Gobierno Vasco al abogado Jon Enparantza

Archivo - La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, - Unanue - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado la concesión por parte del Gobierno vasco de un artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al preso Jon Enparantza, abogado considerado miembro del 'frente jurídico' de ETA, y ha calificado de "fraudulenta" la concesión de este regimen de semilibertad.

En un comunicado, Covite ha reiterado que el Ejecutivo autonómico "está utilizando el artículo 100.2 como un atajo para conceder regímenes de semilibertad a presos de ETA que todavía permanecen clasificados en segundo grado y que no reúnen las condiciones para progresar al tercero".

En esa línea, ha lamentado que "una herramienta concebida para responder a necesidades tratamentales específicas y excepcionales se está convirtiendo, en la práctica, en una vía ordinaria para flexibilizar el cumplimiento de sus condenas".

"Todo ello sin que se acredite de manera objetiva e individualizada qué circunstancia extraordinaria justifica su aplicación, qué programa concreto no puede desarrollarse dentro de prisión ni qué evolución personal del interno hace necesaria una medida de estas características", ha criticado.

El colectivo de víctimas ha considerado que la reiteración de estas concesiones "demuestra que no estamos ante decisiones excepcionales basadas en verdaderas necesidades de reinserción", sino ante "una política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA".

A su juicio, esta decisión "vuelve a evidenciar que la política penitenciaria del Gobierno Vasco no responde a una verdadera voluntad de reinserción, sino a una estrategia de excarcelación progresiva".

"No existe un arrepentimiento real, público y verificable, ni una ruptura inequívoca con el entorno que justificó y legitimó durante décadas los crímenes de ETA. Sin esos requisitos, la aplicación del artículo 100.2 a Jon Enparantza es injustificada y fraudulenta", ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.