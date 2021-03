Creadores de Vitoria critican al Ayuntamiento por su denuncia contra el autor de un polémico cartel sobre la Policía

El póster muestra la imagen de un agente junto a la frase 'All pitufos are bastards'

Un grupo de creadores y entidades culturales de Vitoria han acusado al Ayuntamiento de Vitoria de "atacar la libertad de expresión y artística" por haber denunciado al autor de un cartel que muestra la imagen de un policía local junto a la frase 'All pitufos are bastards'.

El autor del cartel, Mikel González, perteneciente al estudio Cosmic Tentacles, ha recibido el apoyo de colectivos y entidades culturales de Vitoria, como Jimmy Jazz, Baratza, el Festival Mazoka, Orbain, Ilustrapados o Red Fanzine.

Estos agentes del sector artístico de la capital alavesa han criticado, a través de un comunicado, que la denuncia contra el autor del póster "constituye un ataque más contra todas aquellas voces que luchan por ejercer su derecho a la libertad de expresión y artística".

La frase 'All pitufos are bastards', que en el cartel denunciado aparece junto a la imagen de un agente de Policía, similar a la expresión global 'All cops are bastards', utilizada en las movilizaciones contra la violencia policial que se realizan en todo el mundo.

Mikel González, autor del cartel, ha denunciado que "llevamos demasiado tiempo librando una lucha defensiva, justificando lo que no deberíamos que tener que explicar, y embarrándonos en procesos judiciales".

Este creador ha afirmado que "el arte sin libertad siempre acaba encontrando vías para expresarse, pero ha advertido de que "ninguna sociedad que se precie de ser libre puede tener a sus artistas perseguidos, amordazados o encarcelados".