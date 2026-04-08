Crece un 7,6% el consumo de energía eléctrica en Euskadi en febrero, mientras el de gas natural cae un 13%

Archivo - Un conjunto de bombillas en una cesta. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consumo de energía eléctrica se incrementó en Euskadi el pasado mes de febrero un 7,6% en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que el consumo de gas natural se redujo en ese periodo en un 13%, según los datos hechos públicos este miércoles por el Ente Vasco de la Energía (EVE).

En función del informe del EVE, el consumo de energía eléctrica aumentó en febrero un 7,6% en términos interanuales, con crecimientos en todos los sectores. Así, Industria anotó un aumento del 5,3% y Siderurgia un 25%, Servicios de un 2,9%, Edificios del 18,2% y el ámbito doméstico del 36,6%.

En el caso del gas natural, se registró un descenso del 13%, con bajadas en CCTT (centrales térmicas) del 25,6% y en la Industria del 3%. Por contra, se consumió un 12,4% más en Servicios y un 11,6% más en Residencial.

Con estos datos en febrero, el consumo de energía eléctrica en Euskadi acumuló en los dos primeros meses de 2026 un crecimiento del 5,7%, con subidas del 1,9% en Industria, del 10,9% en Edificios, del 20,8% en Doméstico, del 2,1% en Servicios y del 10,3% en Siderurgia.

El consumo de gas natural, por su parte, contabilizó un descenso acumulado en este periodo del 5%, con caídas del 18,5% en CCTT y del 4,7% en Industria. El consumo en los Servicios creció un 11,3% y en el sector Residencial un 15,6%.

CARBURANTES

Por otro lado, el consumo de carburantes en el transporte en Euskadi se redujo en enero un 10% en comparación con el primer mes del pasado año.

Según el informe del EVE, el consumo de Gasoleo A anotó en el inicio del año un descenso interanual del 10%, mientras que el de gasolinas se redujo un 10,5%.