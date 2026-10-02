El crédito nuevo a las empresas crece en el Estado español un 4,3% hasta agosto

Archivo - Rueda de prensa de Confebask en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El crédito nuevo a las empresas ha crecido en el Estado español hasta agosto un 4,3%, con una subida del destinado a grandes empresas y un estancamiento del nuevo crédito a pymes, según los datos recogidos por Confebask.

En concreto, el crédito nuevo al conjunto de empresas creció hasta agosto creció un 4,3%, situándose en 458.175 millones de euros, lo que supone el valor más elevado desde el año 2012. Este incremento supone el tercer año consecutivo de subidas.

Sin embargo, la patronal vasca apunta que hay diferencias según el tamaño de las empresas y en los ocho primeros meses de 2026 ha crecido el crédito a grandes empresas un 9,3% y ha bajado ligeramente, un 0,3%, el de pymes, la primera caída desde 2021.

En todo caso, el crédito nuevo a pymes supuso hasta agosto el 50,7% del total frente al 53,1% que supuso en 2025 y el otorgado a las grandes empresas supuso el 49,3%, 2,4 puntos más que en 2025.

"COSTE DE FINANCIACIÓN"

En cuanto al coste de esa financiación, este último newsletter de Confebask revela que sigue creciendo para el conjunto de las empresas del Estado. Actualmente, ese coste se sitúa en el 3,55% para pymes y en el 3,51% para grandes empresas.

Confebask señala que las pymes pagan menos que sus homónimas europeas y las grandes más. En relación a la morosidad empresarial se redujo por séptimo trimestre consecutivo en el segundo trimestre de 2026, bajando 0,07 puntos respecto al trimestre anterior, situándose en el 3,1%. Respecto al segundo trimestre de 2025, se reduce 0,5 puntos, manteniéndose en los niveles más bajos desde 2008.

Por otra parte, el volumen de crédito dudoso al sector empresarial experimentó en el segundo trimestre de 2026 una caída del 0,4% respecto al trimestre precedente, lo que supone el noveno trimestre consecutivo de bajadas.