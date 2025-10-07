Cross Tres Playas de San Sebastián bate récord de participación femenina en su 35 edición, con dorsales agotados

SAN SEBASTIÁN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cross Tres Playas de San Sebastián, que se celebrará este próximo domingo, bate récord de participación femenina en su 35 edición, con todos los dorsales agotados. Se esperan más de cuatro mil participantes.

El recorrido de la prueba, completamente llano y urbano, atraviesa las tres playas donostiarras con salida y llegada en el paseo de la Playa de Ondarreta.

La participación femenina alcanza el 53% del total este año, lo que convierte a este Cross "en la carrera mixta de 10 kilómetros con mayor porcentaje de mujeres en el Estado", según ha destacado el concejal donostiarra de Deportes, Iñaki Gabarain.

"Que más de la mitad de las personas inscritas sean mujeres demuestra que estamos avanzando hacia una práctica deportiva más inclusiva y diversa, y desde Donostia Kirola seguiremos apoyando ese camino", ha destacado.

Además, como cada año, la carrera destina una aportación solidaria a una entidad guipuzcoana. En esta edición, el club beneficiario será Konporta K.E., pionero en la creación de una sección de natación adaptada, que cuenta con 29 nadadores y nadadoras con diferentes discapacidades.