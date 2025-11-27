CTB analiza este lunes aprobar los descuentos en transporte de Bizkaia con una nueva medida y no mediante prórroga

Archivo - Tarjetas Barik. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) se reúne este lunes para abordar la aplicación de descuentos en el transporte público de Bizkaia con una nueva medida y no mediante prórroga, para dotarla de seguridad jurídica. La reducción de la tarifa entre el 1 de enero al 20 de febrero sería del 40% y gratuidad para menores de 14 años.

La nueva convocatoria del Consejo ha sido dada a conocer este jueves por la portavoz foral, Leixuri Arrizalaga en la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Tal y como ha precisado la idea es "seguir adelante con la propuesta que lanzó la diputada general" y que fue rechazada tal y como Etxanobe confirmó, "en dos ocasiones, el 6 y el 12 de noviembre", para prorrogar los actuales descuentos y no salió adelante.

Por ese motivo, y según ha aclarado Arrizabalaga se trata de una propuesta de aplicación de esas medidas para el periodo del 1 de enero al 20 de febrero, con el 40% que actualmente ya está en vigor y la gratuidad para menores de 14 años.

En ese sentido, ha confirmado que la nueva medida que vaya a aprobar el CTB "está avalada por los servicios juríricos y contrastada con el resto de instituciones, incluido el Gobierno Vasco", por lo que, ha subrayado, "efectivamente, confíamos que en esta ocasión salga adelante en el Consejo de CTB".

Preguntada por si sería una prórroga, como se había planteado, Arrizabalaga ha aclarado que "no hablamos de una prórroga sino de una nueva medida que viene también a acompañar esa seguridad jurídica requerida y que pudiera entrar en vigor si es que el Gobierno central en este caso decide también mantener su propuesta", ha corroborado.

Preguntada por si el Gobierno foral ha iniciado la negociación con los grupos junteros de cara a la aprobación de los presupuestos de 2026, la portavoz foral ha confirmado que "ya han entrado en conversación con todos los grupos junteros" y que "siguen en conversaciones con ellos, como siempre, con mano tendida y disposición total a poder llegar a acuerdos".