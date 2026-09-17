El Cupón de la ONCE del día 22 estará dedicado al Funicular de Larreineta con motivo de su centenario

Presentación del Cupón de la ONCE dedicado al centenario del funicular de Larreineta, de Trapagaran. - IREKIA

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La imagen del Funicular de Larreineta, de la localidad vizcaína de Trapagaran, aparecerá en el Cupón de la ONCE del próximo martes, 22 de septiembre, con motivo de su centenario. En el conjunto del Estado, se difundirán cinco millones de ejemplares.

El Funicular de Larreineta, operado por Euskotren, cumplirá el próximo 24 de septiembre 100 años de actividad, efeméride que se está conmemorando a lo largo de 2026 mediante una programación cultural, lúdica y de ocio. Entre esos actos conmemorativos, este sábado, 19 de septiembre, se realizará en Trapagaran una fiesta, a la que se sumarán otras iniciativas institucionales y festivas que se prolongarán hasta el día 26.

Los cupones del centenario del funicular vizcaíno ya están a la venta en los puntos habituales de la organización, la web www.juegosonce.es y en los establecimientos colaboradores autorizados.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, y la delegada de la ONCE en Euskadi, Usue Vallejo, han presentado este jueves el cupón. El acto se ha celebrado en la estación superior de Larreineta, tras visitar la exposición de fotografías históricas de la estación inferior, con la asistencia también el alcalde de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez Viar, el director general de Euskotren, Javier Seoane, y el director del Museo Vasco del Ferrocarril, Juanjo Olaizola.

En la presentación, Páez ha destacado que "celebrar el centenario del Funicular de Larreineta es rememorar la historia de toda una comunidad". "Durante casi un siglo, ha sido el medio de transporte de la gente trabajadora de la comarca, y ahora, a través de un cupón de la ONCE, llega a millones de personas para seguir formando parte de su legado", ha señalado.

Por su parte, Vallejo ha resaltado que "hace cien años el Funicular de Larreineta nació para vencer la distancia y conectar personas" y la ONCE actualmente sigue "compartiendo ese mismo propósito: derribar barreras, abrir caminos y garantizar que nadie se quede atrás".

EL SEGUNDO MÁS LARGO DEL ESTADO

El Funicular de Larreineta se inauguró el 24 de septiembre de 1926 con el objetivo de transportar mercancías y facilitar la movilidad de la población en la zona minera montañosa de La Arboleda. Actualmente, con sus dos únicas paradas (La Escontrilla y Larreineta), opera como medio de transporte público para los habitantes del entorno y, por otro, es "un destacado recurso turístico" para Trapagaran.

Con un recorrido de 1.198 metros, el Funicular de Larreineta destaca por su entorno natural y por contar con una plataforma horizontal, "característica que lo hace único en Europa", han destacado desde la Consejería de Movilidad Sostenible. En julio de 2014 fue declarado Bien de Interés Cultural.

El de Larreineta es el funicular más largo del País Vasco y el segundo a nivel estatal. El proyecto de ambas estaciones fue diseñado por el arquitecto Diego Basterra y las obras estuvieron dirigidas por el ingeniero Francisco Guinea.

Coincidiendo con el centenario, se han modernizado sus dos cabinas con espacios más diáfanos y se ha incorporado suelo podotáctil tanto en las estaciones como en el interior de los vehículos para facilitar el viaje a personas con discapacidad visual.