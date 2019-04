El cupón de la ONCE reparte cerca de medio millón de euros entre Bilbao, Barakaldo y San Sebastián

ONCE

Publicado 08/04/2019 10:52:08 CET

BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE ha repartido este pasado fin de semana cerca de medio millón de euros entre Bilbao, Barakaldo y San Sebastián. Este año ONCE Euskadi ha superado los 5 millones de euros repartidos en premios en toda la Comunidad Autónoma Vasca, según ha informado la ONCE.

El sorteo del Cuponazo del viernes repartió un total de 225.000 euros tras resultar agraciados 9 cupones a las cinco cifras y a la serie. La suerte llegó de la mano de Maider Begoña Lobo Allende, quien tan sólo lleva un mes trabajando como agente vendedora en el quiosco que está situado en la calle San Valentín de Berriotxoa de Uribarri, en Bilbao.

Maider, que es afiliada a la ONCE, y trabaja de lunes a viernes en el citado quiosco, ha declarado que "nada más abrir el quiosco se me ha acercado un matrimonio que ha obtenido uno de los premios a darme las gracias". "Además - ha añadido- hay mucha expectación porque el número premiado ha coincidido en su terminación con el número del barrio que habitualmente suelo comercializar en este punto de venta".

Por otra parte, un donostiarra ha obtenido un Sueldazo de 24.000 euros anuales durante 10 años gracias el sorteo del Sueldazo de Fin de Semana de este pasado domingo. En total obtendrá un premio de 240.000 euros, gracias al cupón premiado que fue adquirido a través de la web oficial de juego de la ONCE.

Además, otro cupón premiado con 20.000 euros del sorteo del Sueldazo de Fin de Semana del pasado sábado fue vendido en Barakaldo por el agente vendedor Estebe Koldobika Santos Marquínez, que comercializa los productos de la ONCE en la calle Balejo y en la entrada del Hospital de Cruces.