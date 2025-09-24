DalecandELA Fest 2025 reúne a más de 20.000 personas en sus cuatro días de actividades en el Puerto Viejo de Getxo

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

DalecandELA Fest 2025, la cita musical y solidaria que se ha convertido en altavoz de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ha reunido a más de 20.000 personas en el Puerto Viejo de Getxo (Bizkaia) entre el 18 y el 21 de septiembre, jornadas en las que se han celebrado conciertos, actividades artísticas, deportivas, infantiles y gastronómicas, con los objetivos de concienciación y recaudación de fondos para la investigación y apoyo a quienes padecen la enfermedad.

Según han informado los organizadores en un comunicado, el "grito de esperanza, rock y solidaridad" de esta edición del festival "se alzó triunfante" en el Puerto Viejo de Getxo, "bajo una lluvia que no pudo apagar su energía". De hecho, considera que ha sido "un rotundo éxito", ya que ha congregado a más de 20.000 personas.

Tal como han apuntado, en el festival, convertido en "un santuario de la esperanza", "no cabía un alfiler" en los conciertos de León Benavente y Los Zigarros, "que hicieron vibrar a un público entregado", aunque han destacado que, "si hubo un momento que marcó el alma del festival, fue la actuación de Coti".

Bajo una lluvia incesante que amenazaba con ahogar la fiesta, el cantautor argentino convirtió "la tormenta en el escenario perfecto para un show inolvidable". "El público, empapado hasta los huesos, coreó al unísono su repertorio, culminando en un emotivo y poderoso 'Color Esperanza' junto a Jaime Lafita, fundador de la asociación", han subrayado.

La organización de DalecandELA Fest ha explicado que la actuación de Carlos Ares "se alzó como un momento de pura y valiente improvisación, ya que, "lejos del gran escenario, en la intimidad de una carpa dedicada a la accesibilidad y por el fuerte aguacero, el artista tomó la decisión de actuar de forma totalmente acústica y desenchufada". "Con su voz y su guitarra forjó una atmósfera mágica e irrepetible", ha asegurado.

La lluvia, sin embargo, sí privó al público de "la magia" de Iván Ferreiro y Akatz por motivos de seguridad. El éxito del DalecandELA Fest no se limitó a los escenarios, ya que la travesía a nado "se convirtió en una épica de la resistencia, con más de 500 nadadores que desafiaron las duras condiciones del mar", aunque la prueba larga se tuvo que reducir de 4 a 3 kilómetros.