D'Anjou advierte de que aumentar un 50% el presupuesto de la EHU está "muy lejos" de las posibilidades presupuestarias

VITORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Nöel d'Anjou, ha advertido de que la petición del rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de incrementar en un 50% el presupuesto de la universidad vasca, se encuentra "muy alejada" de las posibilidades del Gobierno autonómico.

D'Anjou, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha defendido la asignación presupuestaria prevista en las cuentas de 2026 para la EHU.

"Los incrementos de un 10% de un año a otro en los presupuestos ya son algo totalmente extraordinario", ha manifestado, para advertir, a continuación, de que el 50% de subida reclamado por el rector es una cifra "muy alejada" de las posibilidades presupuestarias del Ejecutivo.