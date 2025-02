D'Anjou afirma que el fondo Finkatuz ha generado un retorno de 2,3 millones de euros al Gobierno Vasco

Insiste en el "compromiso y empeño" del Gobierno en crear un fondo soberano vasco y espera que este año se vean "pequeños pasos" para ello

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha afirmado este jueves que el fondo Finkatuz ha generado desde su puesta en marcha a inicios de 2023 un retorno económico de 2,3 millones de euros para el Gobierno Vasco.

En una entrevista concedida a la cadena SER, D'Anjou ha explicado que, pese a que se trata de un fondo de inversión público y no tiene como objetivo obtener rentabilidad económica, la buena marcha de las empresas a las que el fondo ha dedicado capital ha conseguido generar más de dos millones en dos años.

El consejero, que se ha referido al anuncio que realizó al principio de la legislatura en el Parlamento vasco sobre que el Ejecutivo vasco destinaría este año 150 millones de euros a través del fondo Finkatuz para entrar a formar parte del accionariado de cuatro empresas estratégicas de Euskadi, ha recordado que están comprometidos con el tejido industrial y las empresas vascas.

Tras señalar que en un principio hicieron esa previsión, ha recordado que se han invertido 15 millones de euros en el capital de Arania, grupo vizcaíno dedicado al sector del acero procesado, y ahora otros 45 millones se destinan a Talgo. "Seguimos analizando continuamente oportunidades que pueda haber en el mercado, teniendo presente que nuestra finalidad es el arraigo, traccionar la economía y buscar crecimiento, y las empresas competitivas", ha añadido.

Preguntado por si está en su punto de mira la empresa Guardian, que el mes que viene planteará un ERE de extinción, ha dicho que el Gobierno quiere tener una mirada, unas luces a largo plazo", y no solo analizan el arraigo y que sean empresas tractoras, porque están "comprometidos con esta sociedad, con las generaciones futuras". "Hemos heredado una industria fuerte y queremos seguir construyendo una industria fuerte", ha asegurado.

Noël d'Anjou ha eludido hablar del caso concreto de Guardian y ha afirmado que en estos momentos no estén "en esa situación de analizar". "No está en el radar de Finkatuz en este momento. Tiene que haber etapas, es verdad que hay interés y el consejero Jauregi ya habló de que había una serie de inversores detrás. Vamos a ir paso a paso, estos procesos suelen ser largos, y ni lo descarto ni lo afirmo. Ahora no está en esa etapa de analizar esta empresa", ha destacado.

FONDO SOBERANO VASCO

También ha mostrado su "compromiso y empeño" en crear un fondo soberano vasco, y ha subrayado que, en estos momentos, con la situación económica y las actuales dinámicas geopolíticas, todos son conscientes de que hay que "ir a una" para lograrlo. "Estamos en ello desde el mes de julio y esperamos que durante este año se vayan visualizando los pequeños pasos que vamos dando", ha remarcado.

En cuanto a la revisión fiscal, ha querido ser "cauteloso" porque se está en negociaciones con los partidos en los territorios y no pretende "interferir". En todo caso, ha subrayado que las diputaciones "ya hicieron un gran trabajo" y ya se "contemplan una serie de mejoras importantísimas para la sociedad, que son las que ahora mismo se requieren, y eso ya tiene un impacto en la recaudación". Además, ha defendido que se cuenta con "unos proyectos armonizados", que ya han sido aprobados y ahora están en manos de las Juntas Generales.