D'Anjou llama a afrontar la negociación presupuestaria con responsabilidad y al margen del "ruido preelectoral"

D'Anjou ha abierto este lunes la ronda de comparecencias parlamentarias presupuestarias de los consejeros - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, afrontará la negociación presupuestaria con la oposición con "voluntad de diálogo" y siendo consciente de que el "contexto preelectoral" hará que "inevitablemente, haya más ruido político", por lo que ha apelado a EH Bildu, PP y Sumar a alejarse del "cálculo partidista" y a actuar con responsabilidad.

D'Anjou ha abierto este lunes la ronda de comparecencias parlamentarias de los consejeros del Gobierno Vasco para presentar los proyectos de presupuestos de sus respectivos departamentos para 2027.

La cuantía global de los presupuestos del Gobierno Vasco para el próximo año, cuya aprobación está garantizada gracias a la mayoría absoluta del PNV y el PSE-EE en el Parlamento autonómico, asciende a 17.629 millones de euros, un 7,6% más que las cuentas de este año. El proyecto reserva 504 millones para vivienda --22 más que este año--, unos recursos con los que, entre otras actuaciones, se pondrán en marcha más de 1.700 viviendas y alojamientos dotacionales.

Una vez realizado un repaso al contenido del proyecto presupuestario en su conjunto, el consejero ha lanzado un mensaje a la oposición ante el inicio de las negociaciones que entablará con los grupos políticos del Parlamento una vez concluya esta ronda de presentaciones.

D'Anjou ha explicado que afrontará estos encuentros con EH Bildu, PP y Sumar con "voluntad de diálogo", aunque siendo consciente de que el "contexto preelectoral" hará que "inevitablemente, haya más ruido político".

El consejero ha considerado que "precisamente por eso debemos exigirnos un esfuerzo adicional de responsabilidad y altura de miras". "Tenemos que ser capaces de alejarnos del cálculo partidista y centrarnos en lo verdaderamente importante: los vascos y las vascas, sus preocupaciones y sus necesidades", ha añadido.

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