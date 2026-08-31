Dbus ofrecerá un servicio especial de autobuses el jueves para el partido entre Real Sociedad y RC Celta

Archivo - Un autobús de Dbus circula por San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Dbus de San Sebastián ofrecerá este próximo jueves servicios especiales de autobuses desde los distintos barrios hasta el estadio de Anoeta para el partido de fútbol entre la Real Sociedad y el R.C. Celta, que se disputará a partir de las nueve de la noche.

Desde el Boulevard y calle Urbieta habrá servicios de las líneas 28, 26 y 21 y línea especial FT cada pocos minutos desde las 20.00 horas. Desde Gros habrá servicios desde el Ambulatorio de Gros, con paradas en Avda. Navarra, Ategorrieta, Gran Vía, Pº Colón y Estaciones Renfe-Bus de la Línea 17 y línea especial FT cada 10-15 minutos desde las 20.00 horas.

Desde el Antiguo habrá salidas desde Lugaritz 27, con paradas en Avenida Tolosa, Avenida Zumalakarregi y Pío Baroja de la Línea especial FT, cada 10 minutos, desde las 19.30 hasta las 20.50 horas.

Desde Altza habrá servicios desde Santa Bárbara (Altza), con paradas en Altza y cinco minutos después en Larratxo de la línea especial FT a las 20.00 horas.

Desde Intxaurrondo y Egia habrá servicios desde Txara-Zarategi, con paradas posteriores en Egia, Loiola y Riberas de la línea especial FT, a las 20.00h, 20.15 y 20.30 horas. Desde Bidebieta, Herrera, Intxaurrondo Viejo y Ategorrieta habrá servicio desde Pasai San Pedro 25 (Bidebieta), con paradas en Juan XXIII, Kontadores, Alto Miracruz, Ategorrieta, Gran Vía, Paseo Colón y Estaciones Renfe-Bus de la Línea especial FT, a las 20.10 horas.

Desde Martutene y Loiola se ofrecerán servicios habituales desde Martutene y Loiola con la línea 26 a las 20.10, 20.20 y 20.30 horas. Desde Aiete habrá servicios habituales de la línea 31 desde Aiete (Cumbre), por Paseo de Aiete, Oriamendi y Begiristain, hasta Anoeta, cada 30 minutos.

Tras la finalización del encuentro se ofrecerán servicios especiales a todos los barrios. Por motivos de seguridad, la zona permanecerá cerrada durante los 15 minutos posteriores a la finalización del partido y los servicios a los barrios saldrán después.