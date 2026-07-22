Dbus registra 16.626.862 viajes en el primer semestre, un 1,79% más que en el mismo periodo de 2025

Archivo - Un autobús de Dbus circula por San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dbus ha registrado 16.626.862 viajes en el primer semestre, lo que supone 292.103 viajes más que en el mismo periodo del año pasado. Se trata de los mejores datos registrados hasta ahora en la red de autobuses municipales de San Sebastián, con un incremento del 1,79% respecto a los datos de 2025 y del 7,76% respecto a los de 2024.

Las líneas más utilizadas de Dbus en lo que va de 2026 siguen siendo la línea 13-Altza, que consolida su crecimiento y aumenta su uso en un 2,47% respecto al año pasado en este mismo periodo; la línea 28-Amara-Ospitaleak; la línea 5-Benta Berri, la línea 17-Gros-Amara-Miramon; y la línea 26-Amara-Martutene, que en conjunto representan prácticamente la mitad del total de los viajes registrados hasta la fecha.

También ha aumentado el promedio diario de viajes en días laborables durante el primer semestre, que en 2025 era de 106.630, y en 2026 ha subido a 106.799, lo que supone un incremento del 2,61%. Destaca que el mes de mayo ha registrado el promedio diario más alto de la historia en días laborables en un primer semestre, con 109.510 viajes, superando las cifras récord del año pasado, cuando el promedio fue de 106.630 viajes.

El día con mayor afluencia del primer semestre de 2026 ha sido el 19 de enero, víspera de San Sebastián, con un total de 124.900 viajes registrados en los autobuses de Dbus, seguido del 13 de febrero con 116.848 viajes, y del 13 de marzo (partido de fútbol en Anoeta, Real Sociedad-Athletic Bilbao, semifinal de Copa) con 116.598 viajes.

Además, los meses de mayo y junio de 2026 se sitúan entre los meses con mayor número de viajes en la historia de Dbus. En junio se registraron 2.899.153 viajes y en mayo se contabilizaron 2.890.039 viajes. A 30 de junio 2026 se han contabilizado en los últimos 12 meses 34.027.482 viajes, la primera vez en la historia de Dbus que se superan los 34 millones de viajes en 12 meses.