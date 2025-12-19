Dbus de San Sebastián modificará los horarios de sus servicios en Nochebuena y Navidad

SAN SEBASTIÁN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía de autobuses Dbus de San Sebastián modificará los horarios de sus servicios en Nochebuena, con fin de todos entre las ocho y las ocho y media de la tarde, y búhos durante la madrugada, y el día de Navidad.

El miércoles, 24 de diciembre, Nochebuena, todas las líneas de Dbus finalizarán sus servicios entre las 20.00 y las 20.30 horas. Por la noche habrá servicios Búho entre las 00.30 y las 05.00 horas, aproximadamente.

Además, el jueves 25 de diciembre, con motivo del Día de Navidad, se realizarán cambios en los horarios de los servicios. Además, los días 23 y 24 de diciembre varias líneas de autobuses de Dbus trasladarán sus paradas debido a los cortes generados por el paso de Olentzero y Mari Domingi.