Dbus de San Sebastián supera en 2025, por primera vez en un año, los 33 millones de viajes

Archivo - Un autobús de Dbus circula por San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo
SAN SEBASTIÁN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La compañía Dbus de San Sebastián ha superado, por primera vez, este pasado 2025 los 33 millones de viajes en un año, un "récord absoluto", con un incremento del 12,30 por ciento con respecto al año 2019.
En un comunicado, desde Dbus han indicado que el pasado año se contabilizaron 33.735.379 viajes. Estas cifras suponen un crecimiento del 5,33% respecto a 2024 (1.708.413 viajes adicionales) cuando se registraron 32.026.966 viajes y un incremento del 12,30% (4.151.841 viajes adicionales) respecto a los viajes contabilizados en 2019 (29.583.538 viajes).
Estas cifras sitúan al año 2025 en el primer puesto dentro del ranking de viajes realizados por Dbus en un año desde que la compañía ofrece sus servicios en el término municipal de San Sebastián, superando también los datos de 2024, que ya rebasaban los 30 millones de viajes anuales.
Las mismas fuentes han destacado que "se trata de un índice de utilización espectacular para una ciudad de 190.000 habitantes, lo que supone alcanzar uno de los ratios de utilización del transporte público urbano más altos de Europa, con 180 viajes/habitante-año".
En cuanto a las líneas más usadas, la línea que más viajes ha registrado en 2025 ha sido la línea 13-Altza, con 4.204.873 viajes, siendo por segundo año consecutivo la línea que más viajes contabiliza; le siguen la línea 28-Amara-Ospitaleak, con 4.158.832 viajes; y la línea 5- Benta Berri con 3.129.084 con viajes.
De esta manera, la línea 13-Altza se consolida como la línea de Dbus con más personas viajeras, con un incremento de 193.702 viajes respecto al año anterior. Asimismo, prácticamente todas las líneas diurnas han superado la demanda del año 2024 y se ha producido un crecimiento de uso en todos los barrios de la ciudad.
Las líneas de la zona de Amara son las que más han crecido en utilización con más de 425.000 viajes adicionales, seguidas de las líneas del Antiguo con más de 380.000 viajes adicionales, las líneas de Altza-Bidebieta con más de 330.000 viajes adicionales, las líneas de Aiete con más de 240.000 viajes adicionales, las líneas de Egia-Intxaurrondo con más de 160.000 viajes adicionales, y las líneas interbarrios 24-27-41 con más de 140.000 viajes adicionales.
Respecto al mes de mayor utilización, en octubre Dbus registró los mejores datos contabilizados hasta ahora en un mes, superando por primera vez los tres millones de viajes mensuales. En concreto, en octubre de 2025 se contabilizaron 3.008.255 viajes.
En cuanto a los días con más viajes del año, el jueves 14 de agosto, víspera de la Virgen, fue el día que más viajes se contabilizaron, 128.415 viajes, y es, además, el segundo día de la historia de Dbus con más viajes.
Asimismo, el viernes 28 de noviembre, día del encendido de las luces de Navidad, se sitúa como segundo día con más viajes del año y tercer día en la historia de Dbus con más viajes, con 125.906 viajes; y el martes 24 de junio, coincidiendo con el concierto de Bruce Springsteen, se registraron 120.620 viajes y se sitúa como décimo día en la historia de Dbus con más viajes.
Por otro lado, la cifra de viajes contabilizados en Dbus y Dbizi durante el pasado año ha sido de 35.044.276 viajes, frente a los 33.321.324 viajes de 2024, lo que supone un incremento del 4,91%.
En cuanto a este año, desde la compañía han destacado que el pasado 19 de enero, víspera de la fiesta de San Sebastián, se han registrado 124.893 viajes en los autobuses de Dbus, situándose como cuarto día de la historia de la compañía que más viajes ha registrado hasta ahora.