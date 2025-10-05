Declarado un incendio en el exterior de una empresa de gestión de residuos en Galdakao

Archivo - Un camión de bomberos en Bizkaia - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha declarado este domingo en el exterior de una fábrica de gestión de residuos ubicada en Galdakao (Bizkaia), donde se encontraba apilada la chatarra.

Según han informado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad, el fuego se ha iniciado a las 7.30 horas en la empresa radicada en el barrio Gumuzia de Galdakao, en la chatarra depositada en el exterior.

Los bomberos han acudido al lugar y han logrado controlar las llamas, aunque todavía a las 9.15 horas no se había logrado sofocar el fuego.