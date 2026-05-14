El jurado declara culpable con alevosía al marido de Maialen, embarazada de mellizas

La Audiencia de Álava ha acogido este martes la séptima jornada del juicio por este caso - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular encargado de juzgar a J.R. por el crimen de su mujer, Maialen Mazón, embarazada de mellizas, cometido en presencia de su hija de dos años en mayo de 2023, ha declarado al acusado culpable de asesinato con alevosía, con las agravantes de parentesco; de dos delitos de aborto, y de abandono de menor, por su hija de dos años a la que dejó abandonada junto al cadáver de su madre. Además, no aprecia ninguna eximente ni atenuante.

El juicio arrancó el pasado 4 de mayo en la Audiencia Provincial de Álava y quedó visto para sentencia este pasado miércoles, día 13. La Fiscalía, las acusaciones particulares, ejercidas por familia de Maialen y el Consejo del Menor de Álava, y la acusación popular, representada por la Asociación Clara Campoamor, han pedido para el procesado 45 años de cárcel, 25 por asesinato, 8 años por cada uno de abortos y 4 por el abandono de la hija de dos años, que permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre, tras ser abandonada por su padre.

Las acusaciones consideran que, cuando el acusado asestó 13 cuchilladas a sus mujer en presencia de su hija de dos años, lo hizo "con intención de matarla y plenamente consciente de sus actos".

Por su parte, la defensa del acusado ha solicitado su libre absolución por la eximente completa de responsabilidad criminal al alegar que, en el momento de los hechos, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".

En caso de no aceptarse este argumento, ha solicitado de forma subsidiaria que se le aplique la eximente incompleta y el atenuante por grave adicción a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.