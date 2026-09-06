Decretan libertad provisional para la detenida tras atropellar a su pareja, investigado por violencia de género

Archivo - Coche patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha acordado este domingo la libertad provisional de la mujer detenida este sábado tras atropellar en Elciego (Álava) a su pareja, que ha quedado investigado por la presunta comisión de un delito de violencia de género ya que "supuestamente existió una agresión mutua", según han informado fuentes del TSJPV a Europa Press.

El suceso ocurrió pasadas las 07.30 horas de este sábado, cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento del atropello de un varón en la citada localidad riojanoalavesa.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de seguridad ciudadana que logró obtener la descripción del turismo implicado gracias al testimonio de varios testigos. Asimismo, una ambulancia acudió para proporcionar asistencia sanitaria a la víctima y proceder a su posterior traslado al Hospital de Txagorritxu.

Poco antes de las diez de la mañana, una patrulla de la comisaría de Laguardia ha localizado un turismo que coincidía con la descripción dada y que presentaba daños compatibles con el atropello.

De forma paralela, una patrulla de la Unidad de Tráfico de Álava se ha desplazado al centro hospitalario para interesarse por el estado de salud del varón. En el lugar, los agentes han identificado a su pareja sentimental, quien se encontraba junto a él.

Tras entrevistarse con ambas partes, los agentes han constatado la presunta autoría de la mujer en el atropello, el cual se habría cometido con el vehículo de su propiedad que había sido localizado previamente por la patrulla.

Por ello, antes tales evidencias, los agentes procedieron a la detención de la mujer, de 25 años, acusada de un delito de intento de homicidio en el ámbito de la violencia doméstica.

La detenida fue conducida a dependencias policiales para realizar las diligencias correspondientes y este domingo, pasadas las diez de la mañana, ha pasado a disposición judicial.

Finalmente, el juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha acordado la libertad provisional de la mujer, que se ha acogido a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial. En principio, se le imputa la presunta comisión de un delito de lesiones agravadas.

Por su parte, el varón ha quedado investigado por la presunta comisión de un delito de violencia de género, ya que "supuestamente existió una agresión mutua". La causa seguirá su instrucción en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz.