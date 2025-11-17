Las defunciones suben un 0,1% en el segundo trimestre del año en Euskadi por el incremento del 0,5% de junio

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las defunciones en Euskadi subieron un 0,1% en el segundo trimestre de 2025 por el incremento que se dio el mes de junio (+0,5% interanual), mientras que en abril y mayo disminuyeron un 0,1% y 0,2% respectivamente con respecto a los mismos meses del pasado año. En total, 5.377 personas fallecieron en Euskadi durante el segundo trimestre del año, según los datos elaborados por el instituto vasco de estadística - Eustat.

En comparación con los años anteriores, se observa que en este segundo trimestre de 2025 el número de defunciones fue menor que en 2022 (5.787), que en 2021 (5.418) y que en 2020 (6.073); pero mayor que en 2019 (5.067) y que en 2023 (5.266). La cifra también es mayor que la media del periodo 2010-2019 (4.876).

Entre las defunciones ocurridas en este período, 11 correspondieron a menores de un año (0,2% del total) y 122 a personas centenarias (2,3%). Por sexos, fallecieron 2.706 mujeres (-0,9%) y 2.671 hombres (+1,1%).

Por territorios, en Bizkaia se produjeron 2.884 defunciones (+0,6%) y en Gipuzkoa 1.741 (+0,5%), mientras que en Álava, con 752 fallecimientos, descendieron en un 2,7%.

TUMORES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron 1.513 y 1.288 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 52,1% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se situaron las enfermedades del sistema respiratorio, con 455 defunciones.

El Covid-19 provocó 20 defunciones confirmadas, lo que supone un 0,4% del total de las defunciones y un descenso del 68,8%. En Bizkaia se produjeron 10 de estas defunciones, en Gipuzkoa 8 y en Álava 2. Por esta causa fallecieron un total de 10 mujeres y 10 hombres y los grupos de edad afectados fueron las mayores de 80 años (16), seguidas por las de 60-79 años (4).

CRECIMIENTO VEGETATIVO NEGATIVO

El crecimiento vegetativo (nacimientos versus defunciones) en Euskadi fue negativo en el segundo trimestre de 2025, ya que hubo 2.091 defunciones más que nacimientos, y además, se produjeron saldos negativos en los tres territorios históricos: en Bizkaia fue de 1.247 personas, en Gipuzkoa de 605 y en Álava de 239.