Denuncian una actuación policial en Sestao tras la que un hombre tuvo que ser operado de un testículo

BILBAO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha presentado una denuncia contra una actuación de agentes de la Ertzaintza el pasado sábado en Sestao (Bizkaia), en la que los ertzainas utilizaron bastones extensibles para enfrentarse a tres personas que habían golpeado el coche patrulla con el que circulaban. Un varón que se enfrentó a los agentes fue ingresado en el hospital para ser intervenido quirúrgicamente en un testículo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, durante la madrugada del sábado al domingo pasado una patrulla no uniformada de la Ertzainetxea de Sestao circulaba con un vehículo oficial sin distintivos por la Gran Vía de José Antonio Aguirre y Lekube de Sestao.

En el momento en el que atravesaban un paso de cebra, el automóvil de los agentes se detuvo por la presencia de varias personas que les increparon y golpearon el vehículo. Tras una discusión, los agentes se apearon del vehículo mostrando sus bastones extensibles y se enfrentaron a las personas que habían golpeado el vehículo policial.

Tras la llegada de dotaciones uniformadas, se procedió a la detención de tres personas implicadas en las agresiones, concretamente, dos hombres de 19 y 22 años, y una mujer, de 51 años, por atentado a agentes de la autoridad.

Dos de ellas, la mujer y el hombre de 22 años, fueron trasladadas a centros hospitalarios, para ser tratadas de las lesiones que presentaban. El hombre quedó ingresado para ser intervenido quirúrgicamente en un testículo. Tras los incidentes, los dos agentes agredidos acudieron a la mutua para ser tratados de los golpes que recibieron.

Tras conocer lo sucedido en Sestao, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. Una de las primeras diligencias practicadas ha sido recoger la denuncia de la mujer que resultó agredida y detenida.

Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad ha dado cuenta del inicio de la investigación interna a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido.