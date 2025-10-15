El Departamento de Educación cifra en un 42% el seguimiento de la huelga entre el profesorado de la red pública

Manifestantes portando banderas palestinas durante un paro parcial con motivo de la huelga general por Palestina, en el Hospital Provincial, a 15 de octubre de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). Hoy está convocada una huelga general y estudianti - Adrián Irago - Europa Press

VITORIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha cifrado en un 42% el seguimiento de la huelga de este miércoles entre el profesorado de la red pública, con datos actualizados a las 12.30 horas.

Por su parte, según las cifras aportadas al departamento por el Servicio de Inspección, el seguimiento de la huelga contra el "genocidio" de Israel en Gaza se ha situado en el 45% entre el personal laboral educativo.

A su vez, el respaldo a esta movilización ha sido del 32% entre el personal de cocina y del 12% entre el personal de limpieza, según los datos recabados en 467 centros de enseñanza de la red pública, lo que supone un 85% del total.