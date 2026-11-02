El Departamento de Gobernanza destinará 10 millones a ciberseguridad para proteger infraestructuras y comunicaciones

VITORIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno destinará 10 millones de euros a medidas de ciberseguridad, con el fin de contribuir a la protección, detección y respuesta ante las amenazas sobre las infraestructuras, comunicaciones y puestos de trabajo.

Además, trabaja en una sistema de comunicaciones y señalización que permitirá a las unidades de Metro Bilbao "circular más cerca unas de otras, con total seguridad".

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha presentado este lunes ante la Comisión de Hacienda del Parlamento Vasco el proyecto de presupuesto de su departamento para el próximo año, que asciende a 92,4 millones de euros, un 14,2% más que el de este año.

Ubarretxena ha explicado que el próximo año estará marcado por el desarrollo de la Ley de Transparencia de Euskadi, aprobada por el Parlamento el pasado mes de mayo. En este sentido, ha indicado que una de las actuaciones más relevantes será la puesta en marcha de Gardena, la Autoridad Vasca de Transparencia.

Este organismo --cuya creación se recoge en la Ley de Transparencia-- será una institución independiente "que garantizará el derecho de acceso a la información pública, promoverá la transparencia y reforzará la rendición de cuentas de las Administraciones públicas vascas", ha indicado, para precisar que ya han comenzado los trámites administrativos para la creación de la agencia.

Además, se avanzará en la elaboración y aprobación del Decreto del Registro de Grupos de Interés y del Decreto de Grupos Participación. A su vez, se pondrá en marcha el primer Plan de Transparencia del Gobierno Vasco, que permitirá "sistematizar, ordenar e impulsar todas las actuaciones" en este ámbito.

Un objetivo central para 2027 será culminar la implantación del sistema de evaluación de las políticas públicas, al que se destinarán 72.000 euros. Este sistema permitirá medir el impacto real de las actuaciones públicas; reforzar la toma de decisiones basada en evidencias; y favorecer una Administración "más eficaz, más orientada a resultados y más capaz de rendir cuentas ante la ciudadanía".

Además, se continuará con el impulso de las políticas de Gobierno abierto a través de "la mejora y progresiva integración" de los distintos portales institucionales relacionados con la transparencia, la participación y el acceso a la información pública. A este fin se consignarán 210.000 euros.

Asimismo, y en coordinación con el resto de instituciones vascas, se elaborará una guía común de herramientas e instrumentos de participación ciudadana, que permitirá identificar, compartir y difundir buenas prácticas y, con ello, "fomentar una participación pública más efectiva y de mayor calidad", ha detallado.

El Departamento también se centrará en consolidar la transformación digital y la modernización de la Administración, y en "reforzar la autonomía digital estratégica de Euskadi". En este punto, ha precisado que esta es "una política de país" a través de la que se pretende "mantener la gobernanza institucional sobre los datos, la inteligencia artificial y las infraestructuras críticas; y construir capacidades propias".

La Dirección de Estrategia Digital contará con 88 millones de euros y trabajará para mejorar los servicios digitales a la ciudadanía, y en reforzar la base tecnológica que sostiene los procesos internos del sector público.

Ubarretxena ha indicado que tras la aprobación de la Estrategia de Inteligencia Artificial del Gobierno Vasco a finales de 2025, el reto es "seguir incorporando y escalar la IA en la Administración", algo que se llevará a cabo con una plataforma propia denominada ArgIA. El Departamento destinará 3,4 millones de euros a este objetivo.

Algunas de las principales partidas se destinarán a la Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Ejie, para sus programas Servicio de Infraestructuras (13 millones) y Servicio de Plataformas (13 millones). Ambos soportan los sistemas de información de la Administración y garantizan la continuidad de los servicios públicos.

Otros 12 millones de euros se reservan para el mantenimiento de Platea, cuya misión es potenciar la administración electrónica y modernizar las aplicaciones corporativas.

Asimismo, se destinarán 10 millones de euros a medidas de ciberseguridad, con el fin de contribuir a la protección, detección y respuesta ante las amenazas sobre las infraestructuras, comunicaciones y puestos de trabajo.

En materia de atención a la ciudadanía, el servicio Zuzenean y la atención omnicanal cuentan con 1,5 millones de euros. El objetivo en este ámbito es es seguir desarrollando una atención presencial, telefónica, por internet o por mensajería instantánea "más cercana y personalizada".

También se trata de facilitar el acceso a los servicios públicos a través del portal único Dena, y la cartera digital vasca, Neu, (1,3 millones de euros); se impulsará la agilización y simplificación de los procedimientos administrativos (750.000 euros); y se reforzará la capacitación digital. Con ese fin, la red KZgunea contará con 4,5 millones de euros y reestructurará sus contenidos formativos para lograr un mayor alcance.

Las inversiones previstas para adecuar las sedes y los espacios de atención a la ciudadanía se elevan a 10,6 millones de euros. En este apartado, se acometerá la remodelación del edificio Arca de Vitoria-Gasteiz (8 millones), la sede de Zuzenean en Bilbao ( un millón), y la remodelación del acceso al edificio de Plaza Bizkaia (un millón).

En el ámbito de la modernización de las comunicaciones a través de la sociedad pública Itelazpi, se consignan 9,4 millones de euros, para acometer la renovación de la red de TDT, que permitirá la televisión en ultra alta definición, el servicio de la red Tetra, que garantiza las comunicaciones del Gobierno ante las Emergencias; y el despliegue de la red 5G dedicada a la señalización y operación de Metro Bilbao.

La Viceconsejería de Empleo Público contará con 31,6 millones de euros para avanzar en estos objetivos. En 2027 se convocarán nuevas ofertas públicas de empleo estructuradas y procesos selectivos basados en competencias. Para su desarrollo, el presupuesto se incrementa en 2,1 millones.

Por otra parte, ha anunciado que se destinarán 16,5 millones de euros en tres años a un proyecto con Metro Bilbao para mejorar su sistema de comunicaciones críticas a través de la red 'Tetra' de Itelazpi.

A través de dicha red, pueden comunicarse el conductor, el puesto de mando, y el personal de seguridad y mantenimiento. Ubarretxena ha indicado que "el metro del futuro va a necesitar banda ancha para vídeo en tiempo real".

"Estamos hablando de señalización que permita a los trenes circular más cerca unos de otros con total seguridad", ha indicado, para añadir que Itelazpi "tenía ya en marcha una prueba piloto" y que se está preparando la licitación de una red 5G dedicada "que va a convivir con tetra y va a estar bajo el control de las instituciones vascas".

Ubarretxena ha explicado que la defensa del autogobierno es un eje "transversal" del presupuesto. En este sentido, ha ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con "defender el autogobierno y la labor del Gobierno Vasco para preservar nuestra capacidad de gestión, decisión y actuación en beneficio del bienestar de las personas que vivimos en Euskadi".

La Viceconsejería de Régimen Jurídico contará con 7,8 millones de euros para modernizar y digitalizar los servicios jurídicos, defender al sector público vasco y garantizar la capacidad de decisión de Euskadi.