El Departamento de Salud reduce a 19 casos confirmados y 136 potenciales la incidencia de las vacunas caducadas

VITORIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud ha reducido finalmente a 19 casos confirmados y 136 potenciales la incidencia de la crisis de las vacunas caducadas en Osakidetza, una cifra que --según ha destacado-- sitúa al Servicio Vasco de Salud "por debajo de las ratios de sistemas sanitarios internacionales". En todo caso, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha anunciado una veintena de medidas y una inversión de un millón y medio de euros para reforzar la seguridad en la vacunación.

Martínez está compareciendo este lunes ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para explicar la incidencia de la administración de vacunas caducadas por parte de Osakidetza.

El consejero, en referencia al día en el que EH Bildu dio a conocer este caso, ha afirmado que "hasta las el 27 de enero pudimos ejercer una gestión medida y cuidada de la situación", pero que a partir de ese día, "la gestión, incluida la de los profesionales sanitarios, ha resultado más compleja".

"No ha existido la opción de llevar el rigor de la gestión hasta su extremo, tal y como exigía este caso", se ha lamentado, tras lo que ha insistido en que la administración de vacunas caducadas no ha tenido "ninguna consecuencia en la salud de las personas" afectadas.

En todo caso, ha vuelto a reconocer que lo ocurrido es "un error que no tenía que haber sucedido", y en que el Departamento de Salud y Osakidetza han actuado con "transparencia y proactividad". En este sentido, ha recordado que se ha creado un comité de investigación y trazabilidad para elaborar un informe de diagnóstico, con causas y medidas correctoras.

"Actuamos de forma inmediata, comprobando, garantizando que no había daño, ni en lo inmediato, a corto ni a medio plazo", ha asegurado. Martínez ha añadido que el análisis realizado sobre 168.841 vacunas administradas este año --entre las que no se incluyen las de gripe y covid-- constata que el sistema "no es perfecto", dado que está gestionado por "humanos".

En este sentido, el viceconsejero de Salud y de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitarias, Gontzal Tamayo, que ha acompañado al consejero en la comparecencia, ha informado de que entre esas 168.841 dosis administradas que se han analizado, "se han identificado 19 casos confirmados con cartilla vacunal de administración de vacunas caducadas y hasta 137 casos potenciales en los que todavía no ha dado tiempo a hacer una comprobación con la cartilla vacunal y que, por lo tanto, "incluyen errores de registro".

En la vacuna hexavalente, de los 253 casos potenciales inicialmente detectados, se han confirmado 40 errores de registro, se ha revacunado a 40 personas y el resto de los afectados ha decidido no revacunarse o posponer la decisión. En las vacunas tetravalente y triple vírica, de los 78 casos potenciales, finalmente han sido revacunadas 44 personas, ha habido 9 errores de registro y el resto ha decidido no revacunación.

Según ha indicado Tamayo, con la información disponible y ya contrastada a día de hoy, la incidencia en Euskadi en 2025 de administración de dosis de vacunas caducadas, "sería de 79 dosis caducadas por cada 100.000 dosis administradas". En todo caso, ha precisado que todavía hay 137 casos potenciales en los que hay que verificar que "cuáles se corresponden a errores de vacunación y cuáles a errores de registro".

Por lo tanto, según ha indicado, la tasa de incidencia de administración de dosis caducadas en 2025 "oscilará entre 119 y 160 dosis caducadas por cada 100.000 administradas". La cifra de 119 correspondería a un escenario en el que el 50% de los casos identificados serían por errores de registro, mientras que el peor escenario posible, el de 160 dosis caducadas por cada 100.000, correspondería a una situación en la que "no se confirma ningún error de registro y todas las dosis potencialmente se confirma que lo son".

"LOS ERRORES OCURREN"

En este sentido, ha subrayado que si se comparan los datos de Euskadi con los de Reino Unido, "nos encontramos por debajo de la horquilla inferior, cercano en el peor de los escenarios a la horquilla inferior".

De todas formas, ha reconocido que sea cual sea la cifra, se trata de "errores que no se deberían haber cometido y que no se deberán cometer en el futuro", si bien "los errores ocurren y por mucho que nuestros sistemas mejoren, es muy difícil alcanzar un sistema perfecto, con cero errores".

