Departamento de Seguridad condena las pintadas aparecidas en Amurrio contra la Ertzaintza y, en particular, un agente

Archivo - Coche de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

BILBAO 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad ha condenado las pintadas aparecidas este domingo en el campo de fútbol de Amurrio (Álava) en contra de la Ertzaintza y, en las que, se señala a un ertzaina en particular.

En un comunicado, Seguridad ha indicado este tipo de acciones "atentan directamente contra los valores de la convivencia y la democracia".

Tras asegurar que no es la primera vez que se señala a este agente, "un señalamiento que recuerda a tiempos pasados en Euskadi", el Departamento de Seguridad ha reiterado su solidaridad y apoyo a este ertzaina, que, "como el resto de agentes trabajan, día a día, para que la ciudadanía pueda vivir en una Euskadi más segura en la que los totalitarismos no tengan cabida".