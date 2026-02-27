El deportista paralímpico de tenis de mesa Ander Cepas recibe la primera beca Bidelagun de Rural Kutxa y Donostia Kirola

Archivo - Ander Cepas durante los Juegos Paralímpicos de París - MIKAEL HELSING/CPE - Archivo

SAN SEBASTIÁN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El deportista paralímpico de tenis de mesa Ander Cepas, del Club Atlético San Sebastián, ha recibido este viernes la primera de las becas Bidelagun que Acción Social de Rural Kutxa y el Patronato Municipal de Deportes de la capital guipuzcoana, Donostia Kirola, entregan a cinco deportistas donostiarras de deporte adaptado.

Cepas se ha acercado a la sucursal de Rural Kutxa de la avenida de la Libertad de la capital guipuzcoana para formalizar la entrega. Durante la próxima semana se completará la entrega del resto de ayudas, concedidas a los también deportistas paralímpicos Iñigo Llopis y Nahia Zudaire, nadadores del club Konporta; al tirador paralímpico Fernando Mitxelena, del club Kemen; y a la jugadora de tenis de mesa Olaia Martínez, del Club Atlético San Sebastián y reciente doble medallista en el Campeonato de Europa.

Estas becas forman parte de una de las principales líneas de actuación del nuevo programa Bidelagun, impulsado por Donostia Kirola y Acción Social de Rural Kutxa, en el marco del acuerdo global de colaboración suscrito entre ambas entidades.

Bidelagun agrupa el conjunto de acciones e iniciativas con las que Donostia Kirola, en colaboración con entidades y agentes deportivos y sociales, promueve el papel del deporte en la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.