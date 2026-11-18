Movilización para denunciar el desahuicio de dos mujeres con dos menores a su cargo en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda AZET ha denunciado el desahucio que se ha llevado a cabo esta mañana en una vivienda del número 94 de la calle Iturribide de Bilbao, "dejando a una familia con dos menores de edad en la calle sin una alternativa habitacional digna".

Según ha explicado portavoces de AZET, se trata del tercer intento de desahucio, finalmente ejecutado este jueves, a una familia conformada por dos mujeres con dos menores a su cargo, ya que los dos primeros lanzamientos fueron desestimados los pasados días 25 de octubre y 5 de noviembre.

Desde AZET han precisado que este desahucio se ha llevado a cabo "por una sentencia judicial de divorcio que adjudica al exmarido" de una de las mujeres "como propietario de la vivienda, a pesar de contar este con otras dos viviendas más en propiedad".

En ese sentido, han denunciado que este desahucio "no es nada más que otro ejemplo de cómo la violencia estructural capitalista prioriza la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda".

Asimismo, desde AZET han denunciado que el Ayuntamiento de Bilbao, "a pesar de ser conocedor de esta situación en todo momento, no ha puesto las fuerzas suficientes ni en tratar de paralizar el desahucio ni en dar una alternativa real a la familia".

"Nos queda claro que todos estos decretos y medidas que supuestamente deberían favorecer a las familias más vulnerables quedan en papel mojado y son totalmente insuficientes", han criticado desde el Sindicato de Vivienda.

Asimismo, han considerado que la paralización de los anteriores intentos de desahucio, a lo que también contribuyó la "indispensable lucha sindical y el trabajo vecinal", ha sido "una estrategia institucional para no remover más la tensión social de cara a la huelga por la vivienda del 11 de noviembre".

Tras asegurar que "la clase trabajadora vasca no va a quedarse mirando hacia otro lado" y va a seguir "organizando toda esta rabia y enfado hasta que la vivienda sea un derecho para todas", los portavoces de AZET han explicado que la única alternativa "totalmente provisional" que el Ayuntamiento de Bilbao ha ofrecido a la familia desahuciada es " un piso compartido, que claramente no es una alternativa real y digna para una familia con dos menores".

Por otro lado, han indicado que, "objetivamente", la familia desahuciada "cumplen los criterios establecidos" para que se declare su vulnerabilidad, pero, "al tratarse de un procedimiento de familia, el juzgado ha estimado que el decreto antidesahucio no lo aplica".

Se trata, han apuntado, de "un proceso de divorcio donde todavía no se ha hecho la liquidación de los gananciales" y la mujer "ha ayudado desde que se compró a pagar este piso, aunque no aparezca ella como titular".

"Es totalmente una injusticia y el ayuntamiento y las instituciones, siendo conocedores de esta injusticia, no ha movido ni un dedo, poniendo primero la propiedad privada y ya, segundo, el derecho a la vivienda de dos mujeres y dos menores de edad", han concluido.