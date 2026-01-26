Desalojado sin incidentes uno de los pabellones de La Herrera 'okupado' por una treintena de jóvenes en exclusión social

Varios ertzainas durante el desalojo de uno de los pabellones okupados en el barrio de Herrera, a 26 de enero de 2026, en San Sebastián - Unanue - Europa Press

La Ertzaintza y la Guardia Municipal de San Sebastián han desalojado este lunes uno de los pabellones de La Herrera, concretamente la antigua fábrica de Zardoya Otis, 'okupado' por una treintena de jóvenes en exclusión social que pernoctaban en el lugar. La operación se ha llevado a cabo sin incidentes.

La comitiva judicial ha llegado sobre las 9.30 horas al edificio, ubicado en el número 4 de la calle Jolastokieta de la capital guipuzcoana. Las dotaciones personadas en el lugar han dado el aviso por megafonía de que iban a proceder a entrar, y han pedido a los que estuvieran dentro que salieran "de forma pacífica" y con las manos en alto.

Al parecer, únicamente unas cinco personas habrían pasado la noche en el edificio, pero han abandonado el lugar a primera hora de la mañana. Los agentes, que han inspeccionado con perros el pabellón hasta ahora 'okupado', no han encontrado a nadie e el interior.

En total, se estima que 200 personas viven en cinco pabellones 'okupados' en la zona de la Herrera. Desde el colectivo Donostiako Harrera Sarea han pedido a las instituciones que "se hagan cargo" de las personas desalojadas y han mostrado su "preocupación" porque están desamparadas".

Desde el Ayuntamiento de San Sebastián han señalado que se ha llevado a cabo una intervención con estas personas que pernoctaban en la Herrera "similar" a la que anteriormente plantearon con las personas que vivían en el antiguo instituto de Martutene, que las personas desalojadas el pasado mes de diciembre, y han sido trasladadas al albergue de La Sirena.