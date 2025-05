Desaparece después de una trayectoria de 17 años el festival de cine documental musical Dock of the Bay de San Sebastián

Archivo - Eva Rivera en la pesentación de la XVI edición de Dock of the Bay de San Sebastián.

Archivo - Eva Rivera en la pesentación de la XVI edición de Dock of the Bay de San Sebastián. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 May. (EUROPA PRESS) -

El festival de cine documental musical Dock of the Bay de San Sebastián se despide tras una trayectoria de 17 años, porque "no es fácil ser independiente".

En un comunicado, la directora de Dock of the Bay, Eva Rivera, ha trasladado su "alto malestar" ante la "falta de cuidado hacia iniciativas culturales" como ésta en los últimos años.

"No es fácil ser independiente, mantener la continuidad, crear año tras año interés y luchar por sacar un festival adelante", han reconocido.

Además, han recordado que este certamen "empezó como una propuesta hecha entre familia, y ha mantenido ese espíritu", tras lo cual, han mostrado su agradecimiento tanto a quienes "creyeron" en este festival como al público.