Desarticulado en Bizkaia un grupo criminal que estafaba mediante falsos anuncios de móviles en Internet

BILBAO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a tres personas, dos varones y una mujer, como presuntas responsables de una serie de estafas cometidas a través de Internet mediante la publicación de falsos anuncios de venta de teléfonos móviles de alta gama en plataformas de compraventa.

Según ha informado el Ministerio del Interior, el método empleado consistía en captar a posibles compradores a través de estos anuncios. Una vez que las víctimas mostraban interés, los investigados trasladaban la conversación a aplicaciones de mensajería instantánea, donde solicitaban pagos anticipados para formalizar la supuesta compra.

Tras recibir el dinero a través de transferencias o pasarelas de pago vinculadas a entidades bancarias, los autores dejaban de responder, sin que las víctimas llegaran a recibir el producto adquirido.

La investigación policial se inició tras la denuncia asumida por el Equipo Arroba de la Comandancia de Bizkaia. A partir del análisis de la documentación aportada, y especialmente del estudio de las cuentas bancarias, líneas telefónicas y movimientos económicos, los agentes lograron identificar un patrón común en diferentes hechos denunciados, lo que permitió vincularlos a un mismo grupo delictivo.

Como resultado de las gestiones realizadas, se logró identificar y localizar a los tres presuntos autores, residentes en las provincias de Barcelona, León y Almería, a quienes se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Hasta el momento, han sido localizadas cuatro víctimas, residentes en Bizkaia, Alicante, Albacete y la Región de Murcia, no descartándose la existencia de más perjudicados. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo.