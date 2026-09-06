Descenso notable de las temperaturas, aunque con máximas de 25, este lunes en Euskadi

Archivo - Cielos despejados y sol en la costa vasca - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi un descenso notable de las temperaturas máximas. El cielo estará parcialmente nuboso, con abundante nubosidad baja, especialmente durante las primeras horas, cuando también podría escarparse alguna gota en la mitad norte. En el sur el ambiente será más claro.

El viento soplará principalmente de componente norte. Las temperaturas máximas bajarán de forma acusada, aunque todavía se mantendrán por encima de los 25 ºC.