Descenso de las temperaturas, abundante nubosidad y chubascos, este jueves en Euskadi

Archivo - Lluvia en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi descenso de las temperaturas, abundante nubosidad y chubascos, más probables durante la primera mitad del día y en la vertiente cantábrica, aunque en general serán débiles.

El viento soplará de componente del norte y es probable que nieve en altitudes cercanas a los 1.000-1.200 metros. Las temperaturas máximas apenas alcanzaran los 9 grados en puntos del interior y los 13 grados cerca de la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 3 grados en el interior y los 7 grados en la costa.