Descenso de temperaturas máximas, especialmente en el interior, este lunes en Euskadi

Archivo - Cielos con nubes en Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada con descenso de las temperaturas máximas, sobre todo en el interior.

En la vertiente cantábrica será un día de nubes y claros, predominando las nubes sobre los claros a partir del mediodía; y no se descarta que de forma dispersa se escape alguna precipitación débil. En la mitad sur, el ambiente será luminoso, con algunas nubes altas.

El viento soplará flojo y variable, fijándose del norte-nordeste durante la tarde, y lo hará con algo más de fuerza en Álava. Las temperaturas máximas se situarán entre 23-26 ºC.