Descenso de temperaturas y nublado en la costa, este jueves en Euskadi

Cielos con algunas nubes en el interior de Euskadi (archivo) - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi un descenso de las temperaturas en la mitad norte y en la Llanada Alavesa, mientras que en el sur de Álava el calor seguirá siendo muy intenso.

El cielo estará bastante nublado cerca de la costa, y más limpio hacia el interior. No se descarta que a partir de la tarde puedan caer algunas gotas en la mitad norte, y se produzca alguna tormenta puntual en el sur.

La entrada del viento del noroeste favorecerá la bajada de las temperaturas, mientras que en el sur apenas se notará ese descenso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 ºC en el interior y rondarán los 26-28 ºC en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 18 ºC en el interior y los 21-22 ºC en la costa.