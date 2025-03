Descienden de 1.600 a 71 las propuestas de sanción diarias tras ocho meses de funcionamiento de la ZBE en Bilbao

Ayuntamiento iniciará una campaña para recordar la prohibición de circular a los vehículos con etiqueta B, a partir del 15 de junio

Las propuestas de sanciones diarias han descendido de 1.600 a 71 tras los ocho meses desde la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones en Bilbao, que desde el pasado 15 de junio no permite circular por Abando-Indautxu a los vehículos muy contaminantes (etiqueta A) y que desde el próximo 15 de junio impedirá transitar por esta zona a los contaminantes (etiqueta B), salvo excepciones recogidas en la normativa, según datos facilitados por la concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete.

El pleno ordinario de este jueves en el Ayuntamiento de Bilbao ha debatido una moción del PP que pedía enviar una carta informativa a las personas titulares de vehículos con etiqueta ambiental 'B' que infrinjan la normativa vigente, ordenanza de Zona de Bajas Emisiones desde las 7.00 horas del 16 de junio de 2025 hasta las 21.00 horas 31 de diciembre de 2025, y sean interceptados por las cámaras.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno de PNV y PSE en la que se insta al ejecutivo local a poner en marcha una campaña informativa recordando la regulación de acceso relativa a la Zona de Bajas Emisiones que entrará en vigor el 15 de junio de 2025.

La portavoz del PP, Esther Martínez, ha criticado que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones "no tiene en cuenta la vulnerabilidad de muchas personas que tienen un vehículo sin etiqueta o con etiqueta B, que son residentes en Bilbao, a quienes se les ha coartado esa forma de poderse mover en Bilbao sin darles ninguna alternativa, no teniendo recursos suficientes para poder comprar un coche nuevo".

Por ello, ante el inicio de la sanciones a partir del próximo 15 de junio para los vehículos con etiqueta 'B' que infrinjan la normativa, Martínez ha planteado una moratoria "de tal manera que las personas que, en gran medida por desconocimiento, puedan acceder a la zona de bajas emisiones, en vez de la multa, les llegue la correspondiente campaña informativa por parte del ayuntamiento, diciéndoles que, a partir de esa fecha, no puede acceder".

"No nos gusta la zona de bajas emisiones, votamos en contra, pero sabemos que hay que cumplirla en tanto y en cuanto no haya un pronunciamiento de un tribunal que diga que no está bien. Y en ese impasse pensamos en que, por lo menos, no se multe a la gente", ha defendido.

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha considerado que, hasta el próximo 15 de junio "hay tiempo de sobra para hacer una campaña informativa recordando la regulación de acceso para los coches con etiqueta ambiental del tipo 'B'" y ha pedido al área de Movilidad y Sostenibilidad que haga "un esfuerzo en comunicar este asunto más allá de las redes sociales o la web municipal, para lograr una difusión amplia y efectiva".

El concejal de EH Bildu Karlos Renedo ha dicho que es "bastante evidente que el Partido Popular está en contra de la Zona de Bajas Emisiones ni en Abando ni en ningún sitio" y la formación soberanista "no está en eso", sino que piensan que "es la hora de mejorar la calidad de vida de las personas y la salud pública y de reducir el tráfico".

"Todos estamos de acuerdo en que queremos darle prioridad al peatón y reducir el tráfico, pero luego, cuando se ponen medidas encima de la mesa, depende de dónde caiga el populismo estamos en contra o perdamos las multas", ha censurado.

CALIDAD DE VIDA

Desde el gobierno municipal, la concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha asegurado que "todos, con la excepción del Partido Popular, ya hemos interiorizado que medidas como la zona de bajas emisiones han nacido para mejorar nuestra calidad de vida".

"Una estrategia ambiciosa que el próximo 16 de junio tendrá un nuevo hito cuando los vehículos con clasificación B no puedan acceder al centro de Bilbao como norma general, porque se contemplan moratorias", ha remarcado Abete, para apostar por "seguir dando pasos para garantizar el derecho a la movilidad y a la salud".

Tras señalar que el tráfico rodado "es responsable del 80% de las emisiones de óxidos de nitrógeno en nuestra ciudad", ha dicho que, "aunque es pronto para hablar de resultados, sí podemos hablar ya de tendencias, y son buenas". Así, ha indicado que "la cifra de vehículos susceptibles de ser sancionados durante los primeros tres meses, que fueron de adaptación, fue de 1.600 al día y, ocho meses después "la cifra desciende hasta los 71, por lo que hemos mejorado y avanzado".

Asimismo, ha destacado que los estudios realizados reflejan que un 72% de la ciudadanía está a favor de la zona de bajas emisiones, un 83% "identifica razones positivas, como la mejora del aire o la salud pública" y un 70% valora "positivamente" la labor informativa y de acompañamiento del Ayuntamiento.

"Un dato que nos hace estar satisfechos, pero con el que no nos vamos a conformar", ha dicho Abete, para anunciar que el Ayuntamiento va a realizar una campaña para reforzar la información relacionada con la próxima fase que comienza el 15 de junio y que afectará a los vehículos B con sus correspondientes excepciones, porque "hay muchas moratorias y muchas excepciones que nos van a permitir entrar con un vehículo B siempre que sea necesario".