Descubren una escultura de un ángel custodio, obra del bilbaíno José Larrea, entre las ruinas de una iglesia en Sopuerta

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Museo de Arte Sacro de Bilbao, en colaboración con el vicario de la zona, ha rescatado una valiosa escultura de un ángel custodio en las ruinas de la antigua iglesia de San Cosme y San Damián de Bezi, en Sopuerta (Bizkaia). La imagen, obra del escultor bilbaíno José Larrea, oculta durante décadas entre la maleza del antiguo cementerio, se encontraba en "sorprendente estado de conservación", según ha informado la Diócesis de Bilbao.

El hallazgo tuvo lugar el pasado mes de junio, en un templo que estaba en ruinas desde mediados del siglo XX, y durante el proceso de investigación se confirmó que la obra está firmada por José Larrea, miembro de la saga de escultores bilbaínos Larrea, conocida por su extensa labor en el ámbito religioso y escultórico de Bizkaia.

Según ha destacado la Diócesis bilbaína, José Larrea fue un destacado escultor vizcaíno, heredero de la saga familiar de artistas iniciada por su padre, Vicente Larrea Aldama (1852-1922), primer escultor de la estirpe y fundador del taller familiar en Bilbao, además de profesor de modelado y dibujo en la Escuela de Artes y Oficios.

Se formó en el taller paterno y en la Escuela de Bellas Artes de París. José Larrea, que residió en la capital francesa durante nueve años, introdujo en España las vidrieras de la firma francesa Maumejean, que más tarde abriría representación en San Sebastián.

A lo largo de más de cincuenta años, Larrea trabajó en el taller familiar especializándose en imaginería religiosa. Consolidado como uno de los imagineros más relevantes del siglo XX en el norte de España, entre sus obras más conocidas se encuentran el monumento a Samaniego en Laguardia (1883), el Sagrado Corazón de Sangüesa, la imagen de San Ignacio de Loyola en el colegio de los Jesuitas de Pamplona, el Cristo de la Fe (1938) de la Cofradía del Nazareno de Algeciras, y el Monumento a Remigio Vilariño en Bilbao (c. 1955), entre muchas otras repartidas por Bizkaia, Navarra y diversos puntos de la geografía española.

TRASLADO AL MUSEO

Tras una evaluación inicial, se decidió su traslado al Museo de Arte Sacro para garantizar su preservación y estudio. Actualmente, el ángel se encuentra en el Departamento de Conservación del museo, donde será sometido a un proceso de limpieza y documentación.

Una vez finalizada su reparación, se valorará su ubicación definitiva, posiblemente en el claustro o en otra sala expositiva, para que el público pueda contemplar esta pieza cargada de historia y simbolismo.